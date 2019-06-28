В ЕС не могут договориться о новом главе Еврокомиссии

Лидеры стран Евросоюза, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

По данным издания, решение было принято на встрече лидеров стран Евросоюза, которая прошла в Осаке под руководством председателя Евросовета Дональда Туска. Отмечается, что оно было согласовано с главами ведущих европейских партийных альянсов.

Полномочия действующего главы ЕК Жан-Клода Юнкера заканчиваются 31 октября. Главы государств и правительств ЕС тем не менее намерены договориться о кандидатуре его преемника до 2 июля, когда начнет работу Европарламент нового созыва.

Ранее Юнкер заявил, что хочет видеть в качестве своего преемника баварца Манфреда Вебера от Европейской народной партии.