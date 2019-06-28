По информации местных СМИ, здесь будет производиться 600 тысяч тонн бензина стандарта Euro-5, а также 12 тысяч тонн дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа в год.

Первый в мире завод по производству синтетического бензина из природного газа заработал в городе Овадандепе Ахалского велаята (области) Туркмении, сообщает Государственное информационное агентство страны.

При сравнительной оценке качества синтетического бензина "Эко-93" и бензина из нефти установлено, что при использовании бензина из газа серы выделяется в 50 раз меньше, бензола - в 3,5 раза меньше, других пахучих углеводородов - на 20% меньше. Это позволяет значительно снизить уровень выброса вредных газов в окружающую среду.

Строительство предприятия велось с 2014 года турецкой компанией Rönesans и японской Kawasaki Heavy Industries. Стоимость комплекса составляет примерно 1,7 млрд долларов, в финансировании проекта принимал участие Японский банк международного сотрудничества. Аналогичное предприятие строится в Узбекистане.

Первую партию бензина "Эко-93" - 60 тонн - отправят в качестве гуманитарной помощи в Афганистан. Заказы на партии газобензина уже разместили Болгария, Греция, Румыния и другие страны.

Туркмения обладает четвертыми по величине запасами природного газа в мире. Большую часть добываемого топлива Ашхабад продает Пекину.