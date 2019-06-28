Истребители были переброшены в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия, передает ТАСС.

В свете ухудшения отношений между Вашингтоном и Тегераном США перебросили в Катар «около десятка» истребителей пятого поколения F-22, сообщает Associated Press.

AP уточняет, что такой шаг является ответом на «повышенную угрозу американским войскам в регионе со стороны Ирана».

В мае администрация США направила в Персидский залив авианосец «Авраам Линкольн». На базе также дислоцированы четыре бомбардировщика B-52. Кроме того, в этом районе находятся американские системы ЗРК Patriot.

Отношения США и Ирана еще больше обострились, когда последний сбил американский беспилотник. После этого американский президент Дональд Трамп собирался нанести по стране военный удар, но, по его словам, передумал, узнав, сколько людей погибнет в результате атаки.