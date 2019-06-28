Жара во Франции побила исторический рекорд: +45,9°С
Самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений зафиксирована во Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу Meteo France.
В пятницу в южном городе Галларг-ле-Монтюё (департамент Гар) зафиксирована температура 45,9°С.
Это уже третье сообщение об историческом максимуме за сутки. Ранее агентство France Presse сообщало, что рекордная температура 45,1 градуса была в 15:00 в городе Вильвьей, расположенном в том же департаменте. До этого метеорологи сообщали о температурном рекорде в 44,3 градуса в городе Карпантра (регион Прованс-Лазурный Берег).
Жаркая погода установилась с начала недели в центральной Франции, а затем и на всей территории страны. В связи с аномальной жарой закрыты более 200 школ, экзамены перенесены на начало июля.