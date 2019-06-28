Жара во Франции побила исторический рекорд: +45,9°С

Самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений зафиксирована во Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу Meteo France.

Это уже третье сообщение об историческом максимуме за сутки. Ранее агентство France Presse сообщало, что рекордная температура 45,1 градуса была в 15:00 в городе Вильвьей, расположенном в том же департаменте. До этого метеорологи сообщали о температурном рекорде в 44,3 градуса в городе Карпантра (регион Прованс-Лазурный Берег).

Жаркая погода установилась с начала недели в центральной Франции, а затем и на всей территории страны. В связи с аномальной жарой закрыты более 200 школ, экзамены перенесены на начало июля.