NASA будет искать жизнь на спутнике Сатурна

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о планах по запуску беспилотника к спутнику Сатурна Титану. Целью называют попытку разобраться в происхождении человечества, передает Дойче велле.

Космический корабль получил название Dragonfly ("Стрекоза"). Его старт намечен на 2026 год.