Apple переводит производство Mac Pro в Китай на фоне торговой войны
Корпорация Apple переносит производство компьютеров Mac Pro из США в Китай, сообщает The Wall Street Journal.
«Apple Inc. производит свой новый компьютер Mac Pro в Китае, согласно источникам, знакомым с планами компании, и, таким образом, переносит производство за рубеж единственного устройства, которое собиралось в США», — отмечает издание.
WSJ указывает, что перенос производства произошел на фоне усиления торговой напряженности между США и Китаем.
Производством компьютеров Mac Pro займется компания Quanta Computer Inc на предприятии неподалеку от Шанхая, передает Интерфакс. Отмечается, что близость его расположения к другим поставщикам Apple в странах Азии позволит компании уменьшить транспортные расходы.
Представитель Apple сказал, что новая версия Mac Pro разработана и спроектирована в США, при ее сборке используются компоненты, произведенные там же. «Итоговая сборка — лишь один из этапов производства», — отметил он.
Mac Pro является самым мощным компьютером Apple и используется в первую очередь специалистами, работающими в производстве фильмов и видеоигр. Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.