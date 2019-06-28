«Apple Inc. производит свой новый компьютер Mac Pro в Китае, согласно источникам, знакомым с планами компании, и, таким образом, переносит производство за рубеж единственного устройства, которое собиралось в США», — отмечает издание.

WSJ указывает, что перенос производства произошел на фоне усиления торговой напряженности между США и Китаем.

Производством компьютеров Mac Pro займется компания Quanta Computer Inc на предприятии неподалеку от Шанхая, передает Интерфакс. Отмечается, что близость его расположения к другим поставщикам Apple в странах Азии позволит компании уменьшить транспортные расходы.

Представитель Apple сказал, что новая версия Mac Pro разработана и спроектирована в США, при ее сборке используются компоненты, произведенные там же. «Итоговая сборка — лишь один из этапов производства», — отметил он.

Mac Pro является самым мощным компьютером Apple и используется в первую очередь специалистами, работающими в производстве фильмов и видеоигр. Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.