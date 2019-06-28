Эйнулла Фатуллаев 03:10

Несколько недель назад в довольно скромной, даже по армянским меркам, аудитории Ереванского государственного университета около 20 представителей околонаучного мира собрались под сенью неимоверно громкой исследовательской повестки дня – 3-й международной конференции талышеведения.

Можно было бы и не заметить театральное появление за кафедрой на сцене Лианы Петросян и Сус Дзвакерян - молодых армянских девушек в талышском национальном костюме. Тем более что пресловутое театральное действо померкло на фоне псевдонаучных, политизированных выступлений завсегдатая соцсетей, косноязычного сепаратиста Забиля Мадожа и малоизвестного эксперта Захираддина Ибрагимова из несуразного «Талышского центра геополитических исследований». Псевдонаучные дилетантские и сумбурные выступления горстки сепаратистов были разбавлены популистской риторикой нескольких иранских ораторов. Автором же вот этого эклектического подхода в талышеведение является небезызвестный завкафедрой иранистики Ереванского госуниверситета Вардан Восканян. Хотя организаторы весьма скромной, даже по армянским масштабам, конференции анонсировали и участие представителей научной среды России, США и даже Азербайджана, вплоть до кульминационного витка – смотрин нового аятоллы зеленой революции, бакинского узника Гаджи Талеха Багирзаде, ни один ученый или общественный деятель из вышеупомянутых стран за потертой восканяновской кафедрой так и не появился.

Впрочем, к жалкой псевдонаучной публике обратился скандально известный вдохновитель первой азербайджанской смуты в ураганные 90-е Аликрам Гумбатов. На сей раз Гумбатова не было среди «двадцатки». Один из лидеров сепаратистов ограничился видеообращением. Как и его малоизвестный соратник, председатель «Российской талышской диаспоры» Исмаил Шабанов. Весьма кратко о квинтэссенции слета дилетантов, сепаратистов и алхимиков. Выступавшие все еще исходили из концепции, разработанной политтехнологами из армянских спецслужб в разгар первой карабахской войны, направленной на раскол традиционного многовекового полиэтнического социума в Азербайджане. Армянская диверсионно-идеологическая машина все еще пытается выдать естественный полиэтнический и мультикультуральный уклад азербайджанского общества и государства за искусственную абсорбцию, за претворенную теорию национального доминирования одного этногенеза над другими и осознанную политику выдавливания нетюркских этносов. Хотя азербайджанство – это исторически сложившаяся совокупность людей, этническая общность тюрок, лезгин, талышей, татов и нескольких десятков других народов. Десятки тысяч талышей, проживающих в Азербайджане, не разделяют себя от многомиллионного тюркоязычного азербайджанского народа. Ведь сам Аликрам Гумбатов – один из активистов азербайджанского Народного фронта, пользовался политической поддержкой в своем регионе до тех пор, пока исповедовал общеазербайджанские ценности. Едва Гумбатов деградировал до управляемого извне ручного сепаратиста, как весь талышский этнос отрекся от раскольника, консолидировался и выдворил мятежного полковника за пределы региона. Кстати, похожая участь в 90-х годах постигла и сепаратистский «Садвал» на севере Азербайджана. Армянский идеологический экспансионизм в период расцвета сепаратистского платонизма и победного марша отщепенцев в первые годы после погибели СССР, культивируя возрождение этнического самосознания, тщетно пытался вызвать новые очаги сепаратизма на юге и севере Азербайджана. С превеликим вниманием вслушиваясь в речи «ораторов» на ереванском сборище, ясно осознаешь всю абсурдность научных изысканий детей профессора Восканяна. Не будем углубляться в дебри рассуждений «ораторов» и остановимся лишь на двух главенствующих тезисах. Дети профессора Восканяна пытаются противопоставить азербайджанских тюрок и талышей, развивая идею исторической несовместимости этих двух этносов. Однако известно ли этим псевдоученым, что в период зарождения великого Сефевидского государства – исторической реликвии тюрок и персов талыши выступали как составная часть кызылбашей?! Кто такие кызылбаши?!

Мировая историческая наука утверждает, что это объединение туркоманских кочевых народностей. И талыши вошли в состав кызылбашей. Исследователи особо подчеркивают: талыши были единственным нетюркским этносом, вошедшим в состав кызылбашей. Можно долго и пространно рассуждать об этой проблематике, но даже один-единственный общеизвестный факт в истории разбивает в пух и прах все доморощенные аргументы так называемого эксперта Захираддина Ибрагимова. Но этот экстремист не останавливается и продолжает нести ахинею. Обратите внимание! З.Ибрагимов, рассуждая о религиозно-этнической идентичности, уверяет, что в Азербайджане проводится целенаправленная репрессивная политика против шиитского вероисповедания, ибо идейным религиозным оплотом тюрок является суннизм. Мы не станем возвращаться к истокам главенствующей на средневековом Востоке победоносной силы тюрок-кызылбашей, водрузившей знамя шиизма над Тебризом и Баку, Казвином и Шемахой. Необразованному и невежественному Ибрагимову из «центра геополитических исследований» следует напомнить сакральное для шиитов историческое событие – провозглашение шиизма государственной идеологией в Арабском халифате. Это случилось при Аббасидах в Багдаде. Но чьи мечи принесли в цитадель суннизма - в Багдад идеологию исламских мучеников – шиитов? Конечно же, мечи тюркских военачальников. Но о чем можно дискуссировать с Ибрагимовым, которому так же далеко до всемирной истории, как и до могучих Талышских гор?!

Впрочем, похоже, что религиозный аспект в теории авторов «азербайджанского антагонизма» преследует обозначенную армянскими спецслужбами далеко идущую политическую цель. Сразу же после дебатов вокруг «талышского вопроса» Сирануш Варданян привлекает внимание «двадцатки» к наиболее важной и даже судьбоносной проблеме Азербайджана – аресту лидера исламской революции Гаджи Талеха Багирзаде. Однако какое же отношение имеет Гаджи Талех – один из организаторов кровавых нардаранских событий в 2015 году, ныне узник гобустанской тюрьмы, к горстке талышских сепаратистов и аудитории в Ереване?! «Ораторы», акцентируя внимание на антагонизме исламских течений и выделяя преследование ислама шиитского толка в Азербайджане, намеренно подводили аудиторию к главному вопросу повестки дня ереванского сборища сепаратистов – проблеме Гаджи Талеха Багирзаде. Хотя Гаджи Талех родом из ширванского региона, хотя Гаджи Талех избрал нардаранский теократический анклав как цитадель будущей зеленой революции в Азербайджане, но дети профессора Восканяна, переключив свое внимание с Ленкорани на Нардаран, видят «спасение Азербайджана» в построении исламской теократии. И олицетворением этой идеи и борьбы для Еревана является Гаджи Талех. Непостижимо, но в это время в дискуссию вовлекается некий британский историк Меджид Керими.