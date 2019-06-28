В Ереване Гаджи Талеха объявили лидером зеленой революции наша передовица
Несколько недель назад в довольно скромной, даже по армянским меркам, аудитории Ереванского государственного университета около 20 представителей околонаучного мира собрались под сенью неимоверно громкой исследовательской повестки дня – 3-й международной конференции талышеведения.
Можно было бы и не заметить театральное появление за кафедрой на сцене Лианы Петросян и Сус Дзвакерян - молодых армянских девушек в талышском национальном костюме. Тем более что пресловутое театральное действо померкло на фоне псевдонаучных, политизированных выступлений завсегдатая соцсетей, косноязычного сепаратиста Забиля Мадожа и малоизвестного эксперта Захираддина Ибрагимова из несуразного «Талышского центра геополитических исследований». Псевдонаучные дилетантские и сумбурные выступления горстки сепаратистов были разбавлены популистской риторикой нескольких иранских ораторов. Автором же вот этого эклектического подхода в талышеведение является небезызвестный завкафедрой иранистики Ереванского госуниверситета Вардан Восканян.
Хотя организаторы весьма скромной, даже по армянским масштабам, конференции анонсировали и участие представителей научной среды России, США и даже Азербайджана, вплоть до кульминационного витка – смотрин нового аятоллы зеленой революции, бакинского узника Гаджи Талеха Багирзаде, ни один ученый или общественный деятель из вышеупомянутых стран за потертой восканяновской кафедрой так и не появился.
Впрочем, к жалкой псевдонаучной публике обратился скандально известный вдохновитель первой азербайджанской смуты в ураганные 90-е Аликрам Гумбатов. На сей раз Гумбатова не было среди «двадцатки». Один из лидеров сепаратистов ограничился видеообращением. Как и его малоизвестный соратник, председатель «Российской талышской диаспоры» Исмаил Шабанов.
Весьма кратко о квинтэссенции слета дилетантов, сепаратистов и алхимиков. Выступавшие все еще исходили из концепции, разработанной политтехнологами из армянских спецслужб в разгар первой карабахской войны, направленной на раскол традиционного многовекового полиэтнического социума в Азербайджане. Армянская диверсионно-идеологическая машина все еще пытается выдать естественный полиэтнический и мультикультуральный уклад азербайджанского общества и государства за искусственную абсорбцию, за претворенную теорию национального доминирования одного этногенеза над другими и осознанную политику выдавливания нетюркских этносов. Хотя азербайджанство – это исторически сложившаяся совокупность людей, этническая общность тюрок, лезгин, талышей, татов и нескольких десятков других народов. Десятки тысяч талышей, проживающих в Азербайджане, не разделяют себя от многомиллионного тюркоязычного азербайджанского народа. Ведь сам Аликрам Гумбатов – один из активистов азербайджанского Народного фронта, пользовался политической поддержкой в своем регионе до тех пор, пока исповедовал общеазербайджанские ценности. Едва Гумбатов деградировал до управляемого извне ручного сепаратиста, как весь талышский этнос отрекся от раскольника, консолидировался и выдворил мятежного полковника за пределы региона. Кстати, похожая участь в 90-х годах постигла и сепаратистский «Садвал» на севере Азербайджана. Армянский идеологический экспансионизм в период расцвета сепаратистского платонизма и победного марша отщепенцев в первые годы после погибели СССР, культивируя возрождение этнического самосознания, тщетно пытался вызвать новые очаги сепаратизма на юге и севере Азербайджана.
С превеликим вниманием вслушиваясь в речи «ораторов» на ереванском сборище, ясно осознаешь всю абсурдность научных изысканий детей профессора Восканяна. Не будем углубляться в дебри рассуждений «ораторов» и остановимся лишь на двух главенствующих тезисах. Дети профессора Восканяна пытаются противопоставить азербайджанских тюрок и талышей, развивая идею исторической несовместимости этих двух этносов. Однако известно ли этим псевдоученым, что в период зарождения великого Сефевидского государства – исторической реликвии тюрок и персов талыши выступали как составная часть кызылбашей?! Кто такие кызылбаши?!
Мировая историческая наука утверждает, что это объединение туркоманских кочевых народностей. И талыши вошли в состав кызылбашей. Исследователи особо подчеркивают: талыши были единственным нетюркским этносом, вошедшим в состав кызылбашей. Можно долго и пространно рассуждать об этой проблематике, но даже один-единственный общеизвестный факт в истории разбивает в пух и прах все доморощенные аргументы так называемого эксперта Захираддина Ибрагимова.
Но этот экстремист не останавливается и продолжает нести ахинею. Обратите внимание! З.Ибрагимов, рассуждая о религиозно-этнической идентичности, уверяет, что в Азербайджане проводится целенаправленная репрессивная политика против шиитского вероисповедания, ибо идейным религиозным оплотом тюрок является суннизм. Мы не станем возвращаться к истокам главенствующей на средневековом Востоке победоносной силы тюрок-кызылбашей, водрузившей знамя шиизма над Тебризом и Баку, Казвином и Шемахой. Необразованному и невежественному Ибрагимову из «центра геополитических исследований» следует напомнить сакральное для шиитов историческое событие – провозглашение шиизма государственной идеологией в Арабском халифате. Это случилось при Аббасидах в Багдаде. Но чьи мечи принесли в цитадель суннизма - в Багдад идеологию исламских мучеников – шиитов? Конечно же, мечи тюркских военачальников. Но о чем можно дискуссировать с Ибрагимовым, которому так же далеко до всемирной истории, как и до могучих Талышских гор?!
Впрочем, похоже, что религиозный аспект в теории авторов «азербайджанского антагонизма» преследует обозначенную армянскими спецслужбами далеко идущую политическую цель. Сразу же после дебатов вокруг «талышского вопроса» Сирануш Варданян привлекает внимание «двадцатки» к наиболее важной и даже судьбоносной проблеме Азербайджана – аресту лидера исламской революции Гаджи Талеха Багирзаде. Однако какое же отношение имеет Гаджи Талех – один из организаторов кровавых нардаранских событий в 2015 году, ныне узник гобустанской тюрьмы, к горстке талышских сепаратистов и аудитории в Ереване?!
«Ораторы», акцентируя внимание на антагонизме исламских течений и выделяя преследование ислама шиитского толка в Азербайджане, намеренно подводили аудиторию к главному вопросу повестки дня ереванского сборища сепаратистов – проблеме Гаджи Талеха Багирзаде. Хотя Гаджи Талех родом из ширванского региона, хотя Гаджи Талех избрал нардаранский теократический анклав как цитадель будущей зеленой революции в Азербайджане, но дети профессора Восканяна, переключив свое внимание с Ленкорани на Нардаран, видят «спасение Азербайджана» в построении исламской теократии. И олицетворением этой идеи и борьбы для Еревана является Гаджи Талех. Непостижимо, но в это время в дискуссию вовлекается некий британский историк Меджид Керими.
Британский историк с классической иранской внешностью в духе а-ля Ахмадинежад выступает с абсурдно-мифической и фантомной, если не крамольной идеей создания исламской республики на территории Азербайджана, населенной талышами. И лидером этой республики чудному британцу видится Гаджи Талех. При этом британец объявляет Нардаран шиитским Ватиканом, то есть Кумом, святилищем, который и будет управлять восставшим из пепла средневековой постсефевидской истории Талышским ханством. Такой воспаленной психики и больного воображения не было даже у самых отъявленных нацистов во главе с австрийцем Шикльгрубером.
Кстати, о Гитлере и его любви к символическим тортам. На скромной конференции, даже по ереванским меркам, не обошлось без лирического воспроизведения. Горстка сепаратистов собралась вокруг праздничного торта, украшенного, по чистосердечному признанию сепаратистов, флагом мифического государства талышских сепаратистов. Только почему-то это знамя напоминало государственный флаг Исламской Республики Иран. Три горизонтальные полосы: зеленая, белая и красная. А вот если внутри флага Ирана запечатлен меч сефевидов-кызылбашей, то внутри флага сепаратистов мерещится какая-то птица, похожая на Феникс, встречаемая и в персидской мифологии. А ведь предвидя смерть, эта птица сжигает себя в собственном гнезде. И в отличие от других мифологий, в персидской – птица не возрождается. А погибает. Неплохо было бы узнать об этом детям иранистики профессора Восканяна…