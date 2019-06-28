Соединенные Штаты рассматривают различные варианты решения вопроса о закупках Турцией российских систем С-400. Об этом, как передает ТАСС, заявил в субботу президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Группы двадцати (G20) в японском городе Осака.

«Мы рассматриваем различные варианты», - сказал он, отметив также, что ситуация остается сложной.