Трамп: «Турция – наш друг» проблема С-400
Соединенные Штаты рассматривают различные варианты решения вопроса о закупках Турцией российских систем С-400. Об этом, как передает ТАСС, заявил в субботу президент США Дональд Трамп перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Группы двадцати (G20) в японском городе Осака.
«Мы рассматриваем различные варианты», - сказал он, отметив также, что ситуация остается сложной.
По словам Трампа, проблема военных закупок между Вашингтоном и Анкарой возникла из-за решений администрации его предшественника Барака Обамы.
«Он [Эрдоган] хотел сделать это [купить американские системы Patriot], но ему было это запрещено администрацией Обамы», - сказал президент США.
«Ему запрещали это делать до тех пор, пока он не сказал, что купил кое-что другое. И тут вдруг все говорят: хорошо, можете покупать. Нельзя вести дела таким образом. Турция - наш друг», - пояснил американский лидер. Он подчеркнул, что эта тема будет обсуждаться на предстоящих переговорах.