Вашингтон и Пекин заключили перемирие в торговой войне

США обязались не вводить новые пошлины на товары из Китая. Конкретные вопросы будут урегулированы в ходе встречи торгово-экономических делегаций двух стран.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры между странами. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке. В ходе встречи Трамп заявил, что американская сторона готова к заключению честной торговой сделки. По его словам, это войдет в историю.

О том, что США и Китай готовы прервать торговую войну, стало известно 27 июня накануне переговоров. Неизвестно, сколько продлится перемирие — источники в Пекине и Вашингтоне назвали срок в 6 месяцев, но подчеркнули, что это лишь прогноз, а не достоверные сведения.

Торговое противостояние между странами обострилось в мае 2019 года. После провальных переговоров США и Китай обменялись взаимными ограничениями на импорт. Вашингтон ввел пошлины на китайские товары на 200 миллиардов долларов, Китай ответил ограничениями на импорт американской продукции на 60 миллиардов.

Помимо этого, Трамп запретил компаниям из США сотрудничать с китайской корпорацией Huawei. Компанию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которые якобы получали данные о пользователях. Huawei оценила убытки от действий Вашингтона в 30 миллиардов долларов.