Трамп: «Путин – прекрасный парень»

Между Россией и США должна быть торговля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным было многое достигнуто. «Мы начали обсуждать торговлю», - отметил Трамп.

Кроме того, президент США заявил, что Путин — необычайный человек и прекрасный парень, а их встреча была отличной.

Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами. По его словам, они обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Украине, говорили о региональных проблемах и международной торговле. Кроме того, президент США спрашивал про украинских моряков.

Переговоры Путина и Трампа прошли 28 июня в ходе саммита G20 в японской Осаке. Беседа продолжалась около полутора часов.