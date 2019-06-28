Первое назначение Экрема Имамоглу: технократ из SOCAR

Как сообщают турецкие СМИ, Э.Имамоглу назначил на должность советника мэра бывшего исполнительного директора SOCAR Türkiye Явуза Эркута.

Явуз Эркут в 2005-2015 годах был исполнительным директором компании TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.), а затем возглавил SOCAR Türkiye.

До этого СМИ писали о том, что Экрем Имамоглу собирается назначить Явуза Эркута на должность главного секретаря мэрии Стамбула. Эта должность – вторая по статусу после должности мэра.

Пока на эту должность назначен Мехмет Чакылчыоглу.