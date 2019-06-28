Первое назначение Экрема Имамоглу: технократ из SOCAR
Новоизбранный мэр Стамбула Экрем Имамоглу накануне сделал первые кадровые назначения.
Как сообщают турецкие СМИ, Э.Имамоглу назначил на должность советника мэра бывшего исполнительного директора SOCAR Türkiye Явуза Эркута.
Явуз Эркут в 2005-2015 годах был исполнительным директором компании TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.), а затем возглавил SOCAR Türkiye.
До этого СМИ писали о том, что Экрем Имамоглу собирается назначить Явуза Эркута на должность главного секретаря мэрии Стамбула. Эта должность – вторая по статусу после должности мэра.
Пока на эту должность назначен Мехмет Чакылчыоглу.