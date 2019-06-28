Ирина Зарецкая (68 кг) во 2-м туре группового этапа уверенно победила француженку Ализи Ажье (7:2) и вышла в лидеры.

Ирине осталось провести в группе поединок со словачкой Мирославой Копуновой, которая проиграла два первых поединка.

* * * 12:21

Роман Гейдаров по итогам квалификации занял 4-е место и поборется за бронзу с немцем Ильей Сморгунером.

Это противостояние начнется в 16:50 по бакинскому времени.

Ирина Зарецкая (68 кг) в первом поединке групповой стадии разошлась миром с итальянкой Сильвией Семераро.

* * * 11:32

Предпоследний день Европейских игр в Минске начался для нас с соревнований ката (технический комплекс приемов) у каратистов.