Азербайджанский каратист поборется за бронзу Евроигр обновлено 12:44
Ирина Зарецкая (68 кг) во 2-м туре группового этапа уверенно победила француженку Ализи Ажье (7:2) и вышла в лидеры.
Ирине осталось провести в группе поединок со словачкой Мирославой Копуновой, которая проиграла два первых поединка.
* * * 12:21
Роман Гейдаров по итогам квалификации занял 4-е место и поборется за бронзу с немцем Ильей Сморгунером.
Это противостояние начнется в 16:50 по бакинскому времени.
Ирина Зарецкая (68 кг) в первом поединке групповой стадии разошлась миром с итальянкой Сильвией Семераро.
* * * 11:32
Предпоследний день Европейских игр в Минске начался для нас с соревнований ката (технический комплекс приемов) у каратистов.
Азербайджан здесь представляет Роман Гейдаров, который прошел предварительную стадию и вышел в квалификацию, где выступит шестерка лучших.
В кумитэ (бои) Азербайджан сегодня представят Ирина Зарецкая (68 кг) и Асиман Гурбанлы (84 кг).