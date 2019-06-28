Путин отказался просить о снятии антироссийских санкций

Российская сторона не будет сама просить о снятии санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита G20 в японской Осаке, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что если у США есть желание улучшить отношения с Россией, Москва с готовностью ответит на нее.

Кроме того, он заявил, что действия России в отношении партнеров всегда будут носить зеркальный характер.

«Как к нам относятся, так и мы всегда будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили», - сказал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам встречи с российским лидером заявил, что между сторонами было достигнуто многое. Он также назвал Путина необычайным человеком и прекрасным парнем.

Переговоры Путина и Трампа прошли 28 июня в ходе саммита G20 в японской Осаке. Беседа продолжалась около полутора часов.