Эрдоган: Анкара и Вашингтон останутся союзниками и партнерами

Анкара и Вашингтон останутся союзниками и партнерами, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати (G20) в японском городе Осака, сообщает CNN Turk.

По словам Эрдогана, Анкара верит, что Турция и США по-прежнему будут сохранять двусторонние отношения на высшем уровне.

Отметим, что 29 июня президенты США и Турции провели встречу в рамках саммита G20 в Осаке, где также был обсужден вопрос поставки российских зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400.