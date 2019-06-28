Гражданина Азербайджана сняли с рейса Air Astana

Во время одного из авиарейсов Air Astana произошел скандал, в результате которого экипажу пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции, передает ИА NewTimes.kz.

Издание сообщает, что во время рейса Тбилиси – Нур-Султан один из пассажиров решил закурить, что нарушает правила авиакомпании, а также требования безопасности других пассажиров.

После того, как на место прибыли полицейские, они выяснили, что правила нарушил 29-летний гражданин Азербайджана.

Сотрудникам Департамента полиции на транспорте пришлось потребовать у пассажира покинуть борт самолета, а также был составлен административный протокол, согласно которому правонарушитель был оштрафован на 63 тысячи тенге по статье «Нарушение запрета курения в отдельных общественных местах».