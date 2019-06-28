Путин ответил Элтону Джону

В России очень ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-сообществу. Об этом заявил на пресс-конференции в субботу российский лидер Владимир Путин, отвечая на критику британского певца Элтона Джона, сообщает РИА Новости.

Ранее Элтон Джон обратился к Владимиру Путину, заявив, что не согласен с его словами о либеральных ценностях и людях нетрадиционной сексуальной ориентации.

По его словам, Элтон Джон — гениальный певец, но заблуждается в своих взглядах. Путин также напомнил, что в России действует закон о запрете гомосексуализма среди несовершеннолетних, который критикуют в некоторых странах.

«Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Я уже говорил в интервью — пять или шесть полов уже напридумали, я уже даже не понимаю, что это такое», — сказал Путин.

Он также добавил, что эта часть общества агрессивно навязывает свою точку зрению подавляющему большинству. Российский лидер предложил быть более открытыми и лояльными друг к другу.