Борец Ислам Аббасов в полуфинале Евроигр обновлено 14:00

Отдел спорта

Сабах Шариати (130 кг) в четвертьфинале оказался явно слабее грузина Якоби Кажая – 4:10.

Если грузин выйдет в финал, то Шариати завтра поборется в утешительной сетке за бронзу.

*     *      * 13:30

Ислам Аббасов (87 кг) выиграл и свою четвертьфинальную схватку.

Он одолел венгра Виктора Лоринца (3:0) и пробился в полуфинал, который состоится сегодня после 19:00 по бакинскому времени. Соперник - хорват Иван Хуклек.

*      *       * 13:20

Сабах Шариати (130 кг) досрочно победил в 1/8 финала хорвата Анте Мелковича.

В четвертьфинале он встретится с грузином Якоби Кажая.

*     *     * 12:52

Сегодня на Европейских играх в Минске в борьбу вступили три последних азербайджанских борца греко-римского стиля.

Ислам Аббасов (87 кг) стартовал с уверенной победы над сербом Николаем Добревым – 8:0. В четвертьфинале Ислам встретится с венгром Виктором Лоринцем.

Орхан Нуриев (97 кг) уступил в 1/8 финала австрийцу Даниэлю Гастлю – 2:7.

Супертяж Сабах Шариати (130 кг) стартует в 1/8 финала поединком против хорвата Анте Милковича.

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