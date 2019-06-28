Борец Ислам Аббасов в полуфинале Евроигр обновлено 14:00
Сабах Шариати (130 кг) в четвертьфинале оказался явно слабее грузина Якоби Кажая – 4:10.
Если грузин выйдет в финал, то Шариати завтра поборется в утешительной сетке за бронзу.
* * * 13:30
Ислам Аббасов (87 кг) выиграл и свою четвертьфинальную схватку.
Он одолел венгра Виктора Лоринца (3:0) и пробился в полуфинал, который состоится сегодня после 19:00 по бакинскому времени. Соперник - хорват Иван Хуклек.
* * * 13:20
Сабах Шариати (130 кг) досрочно победил в 1/8 финала хорвата Анте Мелковича.
В четвертьфинале он встретится с грузином Якоби Кажая.
* * * 12:52
Сегодня на Европейских играх в Минске в борьбу вступили три последних азербайджанских борца греко-римского стиля.
Ислам Аббасов (87 кг) стартовал с уверенной победы над сербом Николаем Добревым – 8:0. В четвертьфинале Ислам встретится с венгром Виктором Лоринцем.
Орхан Нуриев (97 кг) уступил в 1/8 финала австрийцу Даниэлю Гастлю – 2:7.
Супертяж Сабах Шариати (130 кг) стартует в 1/8 финала поединком против хорвата Анте Милковича.