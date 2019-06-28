Сабах Шариати (130 кг) в четвертьфинале оказался явно слабее грузина Якоби Кажая – 4:10.

Если грузин выйдет в финал, то Шариати завтра поборется в утешительной сетке за бронзу.

* * * 13:30

Ислам Аббасов (87 кг) выиграл и свою четвертьфинальную схватку.

Он одолел венгра Виктора Лоринца (3:0) и пробился в полуфинал, который состоится сегодня после 19:00 по бакинскому времени. Соперник - хорват Иван Хуклек.

* * * 13:20

Сабах Шариати (130 кг) досрочно победил в 1/8 финала хорвата Анте Мелковича.

В четвертьфинале он встретится с грузином Якоби Кажая.

* * * 12:52

Сегодня на Европейских играх в Минске в борьбу вступили три последних азербайджанских борца греко-римского стиля.