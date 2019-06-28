Эльнур Мамедов 12:53

Широкомасштабные экономические реформы, осуществляемые в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева, уже дают свои плоды. Об этом свидетельствуют и недавние социальные пакеты, измеряемые миллиардами манатов, которые охватывают практически все слои населения. Тем не менее запущенный механизм нельзя останавливать, особенно в период динамичного развития, достигшего точки апогея. Реформы нужно обновлять, углублять, чтобы достичь все большего и большего эффекта. И логическим продолжением начатых главой государства и реализуемых реформ в сельском хозяйстве можно уверенно назвать указ президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании нового механизма субсидирования в аграрном секторе.

Субсидии в сельском хозяйстве во всех странах и всегда играют огромную роль. Фермерам трудно решать многие задачи без определенной поддержки со стороны государства. В то же время без такой помощи фермеры не смогли бы обеспечить продовольственную безопасность своей страны, что чревато большими опасностями. Но и субсидиями нельзя разбрасываться как попало, здесь нужна четкая и скрупулезная работа, ее надо выделять так, чтобы каждая копейка, выделенная фермеру государством, приносила как можно больший эффект, а не исчезала в бездонной бочке бюрократических и прочих препонов. В этом отношении данный указ учитывает все имеющиеся недостатки в механизме субсидирования, на которые жаловались, в том числе и haqqin.az, сами фермеры, районные власти и специалисты-аграрии. В частности, указ предусматривает субсидирование фермеров через единый механизм. Решением главы государства создается Совет по субсидированию сельского хозяйства с целью рационализации механизма субсидирования. Что это означает, хорошо известно специалистам. Ведь каждая субсидия должна преследовать определенную цель. Нельзя просто взять и раздать всем фермерам положенную сумму в начале или конце года, одним разом решив все проблемы. Время, формы выдачи субсидий, как и точно рассчитанный его размер, имеют большое значение.

Отныне этим процессом будет заниматься не одно ведомство. В состав Совета по субсидированию, состоящего из 7 человек, войдут представители Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики, Министерства финансов, Госкомитета по статистике, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и Ассоциации местных фермеров. И кому, как не этим основным институциональным столпам экономики страны суметь достичь максимального эффекта госсубсидий. Именно Совет, по всей видимости, будет определять общую политику субсидирования сельского хозяйства страны, решать важнейшие проблемы в этой сфере. Но основная работа в этой сфере по-прежнему остается за Министерством сельского хозяйства. Так, Совет возглавит министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов. А предоставление субсидий фермерам, организация и координация деятельности государственных центров аграрного развития в этой области будет осуществляться Агентством аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства. То есть состоящий из представителей основных экономических институтов страны Совет будет как бы координатором деятельности в сфере субсидирования в аграрном секторе. А исполнительным органом продолжает оставаться Минсельхоз. Причем новые правила максимально исключают контакты фермеров с чиновниками, потери времени и прочие мешающие ему факторы – весь процесс осуществляется в электронной форме. С 1 января 2020 года субсидии будут предоставляться через Электронную сельскохозяйственную информационную систему (ЭСИС). Фермеры, не зарегистрированные в системе, не смогут получать субсидии. Предоставление субсидий по новым правилам улучшит доступ фермеров к субсидиям и предотвратит потерю времени. Фермеры получат доступ к личному кабинету в ЭСИС через мобильные телефоны, планшеты и компьютеры, они смогут подавать заявки на субсидии, не обращаясь в какое-нибудь учреждение. Зарегистрированным фермерам не потребуется никаких дополнительных документов для получения субсидий. В настоящее время в стране продолжается процесс регистрации фермеров в ЭСИС. Уже более 300 тыс. фермеров включили информацию о своей аграрной деятельности в ЭСИС. А к концу этого года регистрация фермеров в ЭСИС должна быть завершена. И уже в следующем году субсидии будут рассчитываться с использованием другого механизма.