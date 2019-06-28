Игорь Панкратенко, специально для haqqin.az 13:32

Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил о частичных успехах на прошедших вчера, 28-го июня в Вене переговорах по соглашению об иранской ядерной программе. В то же время иранский дипломат отметил, что «этих успехов пока что явно недостаточно».

Венской встречи в Тегеране ожидали с волнением. Причем не будет преувеличением сказать, что это ожидание было с легким налетом истеричности. Официальные лица Ирана говорили о том, что это «последний шанс пятерки» (Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) спасти ядерную сделку, что иранская сторона «исчерпала стратегическое терпение» и Тегеран не намерен соблюдать условия соглашения в одностороннем порядке. Не обошлось и без легкого шантажа, который, по мнению иранской стороны, должен был подтолкнуть «пятерку» к скорейшему принятию необходимых для Ирана решений. Еще 15 мая Иран официально прекратил выполнение некоторых своих обязательств в рамках СВПД, а накануне встречи в Вене заявил о готовности в четыре раза увеличить объем производства низкообогащенного ядерного топлива. Нервозность Тегерана, впрочем, вполне понятна и объяснима. С момента выхода из СВПД США и введения Дональдом Трампом новых санкций против Ирана пятерка сделала много заявлений, но ничего конкретного для сохранения сделки. Более того, промышленные и финансовые круги России, Китая, Великобритании, Франции и Германии де-факто стали соблюдать американские санкции. Пусть и без, как они утверждают, энтузиазма, пусть внутренне и не соглашаясь с действиями Вашингтона - но Ирану от этой рефлексии легче не становится.

Именно поэтому Тегеран решился в мае выдвинуть откровенный ультиматум - если пятерка в течение 60 дней не предпримет конкретных шагов в поддержку иранской экономики, иранская сторона восстановит свою ядерную программу в тех объемах, которые существовали до подписания СВПД. Но при этом оставили коридор для торга, пояснив, что от пятерки они не хотят чего-то сверхъестественного - только предоставления возможности продавать нефть в тех объемах, которые были до американских санкций, получать за это деньги и товары, а с остальным уж Иран и сам как-нибудь разберется. «Мы не просим европейцев инвестировать в Иран ... Мы только хотим продавать нашу нефть», - именно так выглядела та окончательная позиция, с которой иранская делегация прибыла в Вену. Прибыла - и обнаружила, что выдвинутый ранее ультиматум никого из пятерки особо не впечатлил. Уровень делегаций государств-членов пятерки был не слишком высок, что сразу же понизило ожидание от возможных итогов встречи. Изначально стало понятно, что никаких серьезных решений принято не будет, максимум - иранскую делегацию внимательно выслушают, в очередной раз заверят, что стремятся к урегулированию возникших в связи с позицией США проблем и попросят не совершать резких действий, способных осложнить и без того непростую ситуацию. Что, собственно, и происходило на протяжении трех с лишним часов встречи. Эмиссары европейской части пятерки в очередной раз сообщили о том, что INSTEX, специальный механизм, предназначенный для компенсации Ирану ущерба от односторонних американских санкций, уже запущен и даже якобы обрабатывает первые транзакции. Причем его деятельность сосредоточена на секторах, как было заявлено, «наиболее важных для иранского населения» - фармацевтике, медицинских приборов и сельскохозяйственных товаров. Именно они, как планируется, будут первым, что Европа готова поставлять в Иран. Тема нефти, самое принципиальное и важное для Тегерана, в механизме INSTEX попросту отсутствует. Когда иранская сторона поднимала этот вопрос - партнеры по переговорам начинали отделываться общими словами, дескать, «не исключено», «в дальнейшем возможно», «обсудим позже».