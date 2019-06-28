Азербайджан установил новую заставу на границе с Арменией фото
28 июня состоялось открытие новой воинской части погранотряда «Газах» Государственной пограничной службы. Как сообщает пресс-служба ведомства, в церемонии открытия принял участие начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев.
Новая воинская часть расположена на территории в 5 гектаров. Здесь созданы все условия для несения службы на высоком уровне. В новой воинской части построены штаб, комплекс зданий для подразделений управления, казармы, 84 служебные квартиры для пограничников, медпункт, помещения технического назначения.
В рамках визита генерал-полковник Э.Гулиев проверил служебно-боевую деятельность пограничных пунктов на линии соприкосновения.