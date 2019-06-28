Определена самая сексуальная нация в мире

Для этого специалисты Big Seven Travel провели опрос среди своей полуторамиллионной аудитории. При этом респондентам не давалось никаких уточнений к слову «сексуальные», чтобы они интерпретировали его сами.

Выяснилось, что самыми сексуальными считаются жители Украины. «Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим? Неудивительно, что среди украинцев столько моделей», — прокомментировали администраторы сервиса.

На втором месте оказались датчане. В качестве примера специалисты Big Seven Travel привели датскую фотомодель и актрису Бригитту Нельсен и датского актера Вигго Мортенсена, наиболее известного по кинотрилогии «Властелин Колец».

За украинцами и датчанами последовали филиппинцы. «Кажется, самые известные филиппинцы — это профессиональный боксер Мэнни Пакьяо и музыкальный исполнитель Бруно Марс. Кроме того, баллов стране добавили многочисленные участницы конкурсов красоты из Филиппин», — отметили сотрудники Big Seven Travel.

В топ-5 самых сексуальных наций также вошли жители Бразилии и Австралии. Россияне оказались на 33 месте.