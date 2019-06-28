Метеорологи рассказали о погоде на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, без осадков сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Однако ближе к вечеру в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью 20-23, днем - 24-27, в Баку ночью - 20-22, днем - 25-27 градуса тепла. Будет дуть сильный северо-западный ветер.
Атмосферное давление увеличится с ниже нормы - 750 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.
На северных пляжах Апшерона (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) подует северо-западный ветер, температура морской воды составит 23-24 градуса.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) подует сильный северо-западный ветер, температура морской воды составит 24-25 градусов.
В районах ожидаются временами дожди, местами ливни, возможен град. Местами будет усиливаться западный ветер. Ночью 18-23, днем 29-34, в горах ночью 12-17, днем 18-23 градусов тепла.