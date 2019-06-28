Сегодня в 11:35 на одном из трансформаторов одной из подстанций теплоэлектростанции «Азербайджан» в Мингячевире произошла техническая неисправность, сообщает пресс-служба ОАО «Азерэнержи».

«В результате того, что в последнее время в сфере энергетики были предприняты превентивные меры, сразу же было предотвращено расширение данной неисправности.

В частности, в результате запуска недавно установленной противоаварийной автоматики в электроснабжении республики не было перебоев, и энергетическая безопасность страны поддерживалась на 100 процентов.

Возникшая техническая проблема была устранена в кратчайшие сроки», - говорится в заявлении ведомства.