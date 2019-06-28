В Баку начинается эвакуация незаконно припаркованных автомобилей БТА предупреждает
В ближайшие дни в Баку начнется эвакуация транспортных средств, нарушающих правила стоянки и парковки, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Бакинского транспортного агентства (БТА).
Согласно информации, в первую очередь будут эвакуироваться автомобили, провоцирующие пробки, припаркованные во втором ряду, на перекрестках, на «зебрах» (наземных пешеходных переходах), на тротуарах и т.д.
БТА заранее предупреждает, с каких улиц и проспектов на первом этапе начнет эвакуировать автомобили. Представляем вашему вниманию список этих дорог:
Перед эвакуацией, для прозрачности процесса, будет проведена фото или видеосъемка автомобиля.
Протокол о нарушении будет отправлен владельцу через единую информационную систему, как и адрес штрафстоянки, куда эвакуировали автомобиль. Автомобили будут эвакуироваться на парковки под Зимним бульваром, под площадью Азадлыг и возле здания БТА (близ станции метро «Кероглу»). Там же по безналичному расчету можно будет оплатить штраф за неправильную парковку.