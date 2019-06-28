В ближайшие дни в Баку начнется эвакуация транспортных средств, нарушающих правила стоянки и парковки, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Бакинского транспортного агентства (БТА).

Согласно информации, в первую очередь будут эвакуироваться автомобили, провоцирующие пробки, припаркованные во втором ряду, на перекрестках, на «зебрах» (наземных пешеходных переходах), на тротуарах и т.д.

БТА заранее предупреждает, с каких улиц и проспектов на первом этапе начнет эвакуировать автомобили. Представляем вашему вниманию список этих дорог: