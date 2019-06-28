В Главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета поступила оперативная информация о том, что из Ирана в Азербайджан будет завезена крупная партия наркотических средств, сообщает пресс-служба ГТК.

На основании полученной информации, на Блиясуварском посту Главного южного регионального управления ГТК был задержан автомобиль Samand (73D627-10), которым управлял гражданин Ирана Амин Дана Гасан, прибывший вместе со своим братом в Азербайджан. Водителю предложили ответить на несколько вопросов.

В ходе опроса водитель транспортного средства на вопрос, есть ли в автомобиле запрещенные предметы или вещества, в том числе наркотики и психотропные препараты, ответил отрицательно.

В ходе осмотра транспортного средства в нем были обнаружены три черных полиэтиленовых пакета общим весом 3 кг 470 граммов, в которых был упакован психотропный препарат – метамфетамин.

Отметим, что обращение данного препарата в Азербайджане запрещено.

По факту ведется расследование.