ФИДЕ: Азербайджан – пример для Ирана и Израиля
На заседании Президентского совета ФИДЕ, проходящего в Баку, сегодня обсуждалось около 40 вопросов.
Одну из актуальных для Азербайджана тем поднял вице-президент ФИДЕ, известный английский шахматист Найджел Шорт. Он выступил против проведения со стороны Аргентины турнира на Фолклендских островах, являющихся спорной территорией между британцами и аргентинцами, и предложил, чтобы ФИДЕ не признавала его результаты. ФИДЕ согласилась с доводами Шорта.
В продолжение данной темы выступил вице-президент ФИДЕ, наш соотечественник Махир Мамедов, заявивший, что в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе проводить шахматные соревнования имеет право лишь Федерация шахмат Азербайджана. Он отметил свое негативное отношение к проведению турниров на непризнанных территориях, находящихся в состоянии войны. Махир Мамедов подчеркнул важность более внимательного отношения ФИДЕ к подобным вопросам и внесения в устав ФИДЕ дополнений на эту тему.
Помимо этого, на заседании ФИДЕ обсуждался вопрос отказа представителей Ирана и арабских стран играть с израильскими шахматистами. В качестве положительного примера были приведены азербайджанские шахматисты, которые всегда садятся за доску с соперниками из Армении несмотря на то, что страны пребывают в состоянии войны.
Было принято решение, что шахматисты не должны отказываться от борьбы независимо от того, какую страну представляет их соперник. В связи с этим было принято решение наказывать шахматистов за подобные действия – сначала предупреждением, а затем более серьезными санкциями. Какими именно – определят на следующих заседаниях ФИДЕ.
Что касается других вопросов, то также обсуждался бюджет ФИДЕ, был заслушан отчет Европейского союза шахматистов, было принято решение об обновлении сайта ФИДЕ, обсуждалось включение в состав ФИДЕ Каймановых островов и т.д.