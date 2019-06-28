ФИДЕ: Азербайджан – пример для Ирана и Израиля

Одну из актуальных для Азербайджана тем поднял вице-президент ФИДЕ, известный английский шахматист Найджел Шорт. Он выступил против проведения со стороны Аргентины турнира на Фолклендских островах, являющихся спорной территорией между британцами и аргентинцами, и предложил, чтобы ФИДЕ не признавала его результаты. ФИДЕ согласилась с доводами Шорта.

В продолжение данной темы выступил вице-президент ФИДЕ, наш соотечественник Махир Мамедов, заявивший, что в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе проводить шахматные соревнования имеет право лишь Федерация шахмат Азербайджана. Он отметил свое негативное отношение к проведению турниров на непризнанных территориях, находящихся в состоянии войны. Махир Мамедов подчеркнул важность более внимательного отношения ФИДЕ к подобным вопросам и внесения в устав ФИДЕ дополнений на эту тему.

Помимо этого, на заседании ФИДЕ обсуждался вопрос отказа представителей Ирана и арабских стран играть с израильскими шахматистами. В качестве положительного примера были приведены азербайджанские шахматисты, которые всегда садятся за доску с соперниками из Армении несмотря на то, что страны пребывают в состоянии войны.