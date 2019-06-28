Кремль о передаче Турции технологий С-400

Контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции подразумевает частичную передачу технологий. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство. Частичную», - сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что процесс поставок С-400 идет без задержек и для Анкары имеет важное значение совместное производство и обмен технологиями.

Решение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 было достигнуто осенью 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину суммы покроет кредит. США выступают против сделки и угрожают отказаться от поставок в Турцию истребителей F-35. В НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.