Ильхам Алиев выделил деньги на реконструкцию дорог в Баку

Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог Ясамальского района Баку, сообщает АзерТАдж.

Согласно документу, с целью продолжения реконструкции автомобильных дорог Ясамальского района города Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капиталовложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 8,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в первой части настоящего распоряжения.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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