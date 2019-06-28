40 вооруженных камнями людей напали на дом главврача

Ульвия Худиева 18:15

В Физулинском районе толпа из 35-40 человек, вооружившись камнями, напала на дом главного врача районной больницы 53-летнего Натика Шукюрова в селе Бахманлы. Нападавшие разбили оконные стекла в доме, а позже избили сына главврача и его шурина. Об этом инциденте Натик Шукюров рассказал корреспонденту haqqin.az. По его словам, в этот день в полночь произошло ДТП – столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и «Газель». В результате столкновения пострадали четыре человека.

«С 20 июня я в отпуске. Ночью мне позвонил доктор Ниязи Алиев и рассказал о происшествии. Учитывая экстренную ситуацию, я отдал распоряжение вызвать срочно в больницу своего заместителя Солтана Алиева, заведующего отделением хирургии Ахада Мамедова, заведующего отделением реанимации Арзу Софиеву, врачей-рентгенологов и специалиста по УЗИ. Весь медперсонал больницы до двух ночи оказывал необходимую помощь пострадавшим. Как мне потом сообщили, водитель ВАЗ-2107 был в состоянии алкогольного опьянения. Так как он получил черепно-мозговую травму, мы направили его в Диагностический центр района для прохождения компьютерной томографии. Это было сделано для того, чтобы принять адекватные меры по его спасению и при необходимости отправить в клинику в Баку», - рассказал Натик Шукюров. О возможной агрессии в его отношении главврача предупредили коллеги из Диагностического центра, но не поняв, в чем его вина, Шукюров не придал этому особого значения. «Поскольку я был в очередном отпуске, мои обязанности в больнице исполнял замглавврача. Почему напали на мой дом, я до сих пор так и не понял. Разумеется, подумал, что родственники больного недовольны его состоянием и поэтому ведут себя так агрессивно. У нас в районе оскорбление и избиение врачей, к сожалению, не редкость. Но те, кто напал на мой дом, – все были молодыми людьми. Позже я узнал, что среди них было даже немало наркоманов, уже отсидевших свой срок за торговлю этим зельем. Некоторые потом заявили, что не являются родственниками нашего пациента, просто были под воздействием алкоголя и ничего не помнят. Тем не менее кое-кто из них пытался перелезть через забор моего дома, но их напугала собака», - утверждает доктор Шукюров. В момент нападения все члены семьи Шукюрова находились дома, кроме сына Араза – студента пятого курса мединститута, приехавшего домой на каникулы. Узнав, что на их жилище напали, парень сразу помчался домой. Однако на дороге домой его встретила часть нападавших под предводительством жителя Бахманлы Ясина Исмаилова. Заставив Азера остановиться, они вытащили из машины его и находившегося с ним родственника, и избили. Только вмешательство соседей спасло их от более жестокой расправы. «Соседи посадили сына и моего шурина в машину и им удалось увезти их от озверевших хулиганов. Араз получил черепно-мозговую травму и сейчас проходит лечение», - уточнил главврач. Натик Шукюров обратился в полицию с заявлением о нападении на его дом. Он уверяет, что бандитская выходка была заранее спланирована.

Между тем Шукюров за заслуги в медицинской деятельности распоряжением главы государства награжден медалью «Tərəqqi». На должность главврача Центральной больницы района он был назначен в 2016 году. И именно после этого назначения на него начались атаки: его стали оскорблять в социальных сетях, публиковать о нем клеветнические статьи в СМИ и т.д. А в ночь с 24 на 25 апреля этого года люди в масках ворвались в дом врача и нанесли ему ножевое ранение. Только по счастливой случайности Натик Шукюров остался жив. Однако до сих пор это преступление не раскрыто, и никто не задержан. По словам доктора Шукюрова, все утверждения о том, что в больнице на момент нынешней аварии не было врачей, что пострадавшим не была вовремя оказана помощь и именно поэтому возмущенные родственники решили наказать врача, несостоятельны и лживы. Один из пострадавших в аварии позже по медицинским показаниям был доставлен в Клиническую больницу имени академика Миргасымова, другой – в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Состояние же еще двух пострадавших – хорошее. То есть все необходимое для попавших в ДТП было сделано. Надо сказать, для Центральной больницы Физулинского района, в том числе и стараниями доктора Шукюрова, сейчас строится новый комплекс, рассчитанный на 80 коек. Временно ЦРБ размещена в здании больницы одного из поселков. В то же время район нуждается в 170 врачах и 250 медсестрах. В ИВ района в ответ на просьбу редакции объяснить ситуацию с главврачом, ограничились сообщением, что «о происшествии им известно». А в Управлении полиции района попросили обратиться по этому поводу на следующей неделе. Тем не менее журналистам удалось узнать, что в связи с инцидентом задержано три человека, ведется расследование.