Делегация Азербайджана во главе с председателем Государственного таможенного комитета генерал-лейтенантом таможенной службы Сафаром Мехтиевым находится в Брюсселе, где принимает участие в работе 133/134-я сессии Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТамО). В состав делегации вошли заместитель председателя ГТК генерал-майор Игбал Бабаев, председатель ГТК Нахчыванской Автономной Республики генерал-майор Саххат Габиббейли и представители соответствующих структур Госкомитета, говорится в сообщении пресс-службы ГТК.

В рамках сессии, сегодня, 29 июня, председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с директором по международным и общим вопросам налогового и таможенного союза Европейской комиссии Сабиной Хензлер. На встрече стороны обменялись мнениями по поводу избрания Азербайджана заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации, руководителем Европейского региона на конференции глав таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТамО), состоявшейся 25-26 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге.

Также на встрече стороны обсудили определение всех вопросов, отражающих интересы всех стран Европейского региона в период, когда Азербайджан будет заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации. Также предметом конструктивного обсуждения на встрече стали ключевые приоритеты по таможенным вопросам в рамках двухлетнего сотрудничества, вопросы обеспечения безопасности электронной торговли и международной торговой цепочки.

Председатель Госкомитета, рассказав о реформах, осуществленных в последние годы в таможенной сфере под руководством президента Ильхама Алиева, сказал, что эти реформы обеспечили прозрачность в таможенной сфере, а осуществленные технологические и инновационные проекты ускорили и упростили процедуры таможенного контроля и процесс перехода границы. Сафар Мехтиев также сказал, что между Азербайджаном и Евросоюзом установлены эффективные и деловые отношения во всех областях, и подчеркнул, что таможенные органы играют важную роль в развитии этих отношений. Отметив, что за период, когда Азербайджан будет заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации и руководителем Европейского региона, отношения в регионе станут еще более развитыми, Сафар Мехтиев подчеркнул, что будут предприняты все шаги по обеспечению интересов и потребностей всех государств региона.

Глава ГТК заявил, что за этот двухлетний период Азербайджанская таможня приложит все усилия для того, чтобы эффективно представить консолидированные усилия всех стран региона в ВТамО и в других организациях.

Далее стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и по перспективе будущего сотрудничества.