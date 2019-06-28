Совместное заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шафер от США) распространили заявление.

Как сообщает сайт ОБСЕ, в заявлении говорится, что в Вене и Братиславе сопредседатели проинформировали генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и действующего председателя организации министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака о последних визитах в регион и консультациях, проведенных с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Москве и Вашингтоне.

В документе отмечается, что они также встретились с руководителем Группы планирования высокого уровня ОБСЕ полковником Владимиром Минариком. Личный представитель действующего главы ОБСЕ Анджей Каспршик также принял участие в этих встречах.

"Сопредседатели приветствовали одновременное освобождение пленных с обеих сторон конфликта 28 июня и дали высокую оценку усилиям Международного Комитета Красного Креста по содействию этому позитивному первому шагу в отношении пленников", - отмечается в заявлении.