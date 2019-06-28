В последний день работы сессии состоялись церемонии подписания и сдачи документов на депозитарное хранение, а также были заслушаны бюджетный и финансовый отчет Финансового комитета.

Напомним, что делегация Азербайджана во главе с председателем Государственного таможенного комитета генерал-лейтенантом таможенной службы Сафаром Мехтиевым находится в Брюсселе, где принимала участие в работе 133/134-й сессии Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТамО). В состав делегации вошли заместитель председателя ГТК генерал-майор Игбал Бабаев, председатель ГТК Нахчыванской Автономной Республики генерал-майор Саххат Габиббейли и представители соответствующих структур Госкомитета

Кроме того, были утверждены кандидатуры избранных на должность директора по усилению потенциала, директора по контролю и упрощению, заместителя председателя Совета, членов политической комиссии и финансового комитета, председателя и заместителя председателя, членов комитета по аудиту, председатель и заместитель председателя, а также председателя Совета.

Отметим, что Совет таможенного сотрудничества, в котором представлены все руководители таможенных служб государств-членов, являющийся высшим органом ВТамО, на сессиях, проходящих ежегодно, принимает все политические и стратегические решения о деятельности организации и предстоящих задачах. Глава ВТамО и все директоры ВТамО отчитываются об итогах своей деятельности перед Советом таможенного сотрудничества. Председателю совета помогают шесть заместителей. ВТамО с точки зрения целесообразности делится на 6 регионов. Каждый из этих регионов на своих ежегодных конференциях выбирают заместителя председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации.

Напомним, что в ходе конференции глав таможенных служб Европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТамО), состоявшейся 25-26 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге, Азербайджан был избран на два года заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации и руководителем Европейского региона. 29 июня на сессии Совета таможенного сотрудничества Государственный таможенный комитет Азербайджана был официально утвержден в качестве руководителя Европейского региона. В то же время руководителем по Американскому региону была утверждена Доминиканская республика, по Азиатско-тихоокеанскому региону – Индия, по Ближнему Востоку и Северной Африке – Бахрейн, по Восточной и Южной Африке – Ботсвана, по Западной и Центральной Африке – Гвинея.

В качестве заместителя председателя Совета по Европейскому региону Азербайджан будет выступать на заседаниях Совета и Политической комиссии от имени региона, и будет отстаивать интересы таможенных служб Европы. Отметим, что в Европейский регион ВТамО входят 52 государства и Евросоюз.