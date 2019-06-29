Пассажиров Батуми – Москва не выпускали из самолета
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми — Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Пассажиры лайнера были вынуждены сидеть в самолете некоторое время после приземления из-за проверки Роспотребнадзора.
По словам источника, проверка длилась около десяти минут. Он уверил, что федеральная служба ежедневно делает такую проверку.
Как отмечается, после проверки, пассажиров выпустили из самолета.