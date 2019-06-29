Две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали, завоеванные азербайджанскими спортсменами в субботу, позволили Азербайджану подняться лишь на одну степень в общекомандной таблице Европейских игр в Минске.

30 июня, в последний день Европейских игр, у нас выступят четыре представителя в каратэ, в том числе Рафаэль Агаев, на победу которого мы рассчитываем особо. В финал пробился борец греко-римского стиля Ислам Аббасов, но у него очень сложный соперник в лице украинца Жана Беленюка. За бронзу поборется классик Сабах Шариати. Также рассчитываем на медаль гимнастки Марины Некрасовой в финале в опорном прыжке.

Теперь мы занимаем 9-е место, имея в своем активе 5 золотых, 7 серебряных и 12 бронзовых наград. В официальной табели о рангах, где самым главным критерием является количество золотых медалей, мы перед последним соревновательным днем уступаем России (39 золотых, 19 серебряных, 35 бронзовых), Беларуси (22-14-25), Италии (11-13-11), Украине (10-13-14), Голландии (7-11-7), Германии (7-6-12), Грузии (6-8-14), и Франции (6-5-11). 5 золотых наград, как и мы, имеют испанцы, но они уступают нам по количеству серебряных медалей.

Если Азербайджан все же завоюет в воскресенье два золота, то может пробиться в первую шестерку, обогнав Германию, Грузию и Францию (опередить голландцев будет сложно, так как при равном количестве золотых медалей, они опередят нас по числу серебряных). Правда, для этого нужно, чтобы немцы завтра обошлись без золота и желательно серебра, и чтобы грузины, французы и испанцы, если и поднимутся в последний день на высшую ступень пьедестала почета, сделали бы это не больше одного раза.

Если подсчитывать общее количество медалей, то Азербайджан с 24 наградами занимает 8-е место, уступая России (93 медали), Беларуси (63), Украине (37), Италии (35), Грузии (28), Голландии (25) и Германии (25). На 9-м месте Франция, у которой 22 медали.

По количеству наград нашей команде по силам опередить голландцев и немцев, чтобы и тут подняться на 6-е место.

Напомним, что после 2-го общекомандного места на домашних Евроиграх-2015, на Играх в Минске перед сборной Азербайджана ставилась цель попасть в первую десятку. И это задача, скорее всего, будет выполнена.