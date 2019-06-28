Икрам Нур, специально для haqqin.az 09:11

Фельдмаршал Халифа Хафтар, начавший в апреле наступление на Триполи, где находится признанное ООН правительство Ливии, терпит всё новые поражения. На днях возглавляемая им Ливийская национальная армия (ЛНА) под натиском правительственных войск сдала город Гарьян, являющийся важным стратегическим пунктом.

Но на этом беды ливийского фельдмаршала, еще вчера скромно называвшего себя «отцом Отечества», не закончились. После взятия Гарьяна силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии очистили от остатков отрядов ЛНА аэропорт в столице страны Триполи. То есть - ликвидировали единственный плацдарм, на котором хафтаровцам удалось закрепиться по итогам апрельского наступления. Которое, между прочим, планировалось фельдмаршалом как победная точка, поставленная им в ливийской гражданской войне. Хафтар повел войска на Триполи 4 апреля нынешнего года, и полагал, что сумеет захватить город блицкригом. И этот успех должен бы окончательно подтвердить его позицию как единственного лидера Ливии. Разгромить силы Фаиза Сараджа, премьера ПНС, принудить его к мирному соглашению. А затем постепенно и методично зачистить страну как от третьей стороны ливийского конфликта - группировок исламистов, связанных и с ИГИЛ, и с аль-Каедой, а иногда - с двумя этими организациями сразу, так и от многочисленных банд, которые не утруждали себя выбором идеологии для грабежа и разбоя.

Именно таким был план Хафтара, в успех которого верил не только он сам, но и убедил своих иностранных партнеров - Францию, Эмираты и Египет. Именно подобными блестящими перспективами своей победы и последующего правления Ливией «твердой рукой» фельдмаршал соблазнял Москву, куда приезжал неоднократно. Да что там, в успех Хафтара поверил даже Дональд Трамп, до этого демонстративно дистанцировавшийся от всего, что связано с гражданской войной в Ливии. За пять дней до начала наступления американский президент неожиданно позвонил Хафтару и сказал ему пару не слишком внятных, но добрых, в общем-то, слов. Заодно напомнив, что в борьбе с оппозицией нужно знать меру и слишком не зверствовать, мировая общественность не поймет. От такой неожиданности фельдмаршал окончательно возбудился и тешил, что теперь-то уж точно победа у него в кармане.

Причем, восторг Хафтара был столь велик, что уже на следующий день его эмиссары в США заключили контракт на два миллиона с лоббистской фирмой Linden Strategies, которая должна была подготовить почву для визита будущего «отца Ливии» в Вашингтон. Тут-то и началась черная полоса, блицкрига не получилось. К 20 апреля наступление захлебнулось, части ЛНА - гордо именуемые армией, но по сути представляющие «сборную солянку» из разнообразных группировок, навербованных в различных районах страны ополченцев и племенных отрядов - были дезорганизованы, понесли серьезные потери, и начали кто более-менее организованно отходить, а кто и просто дезертировать. С 25 апреля отряды, верные ПНСЛ и признанному ООН премьеру Сараджу, начали контрнаступление, в ходе которого вернули почти все утраченные ими позиции в районе Триполи. А спустя месяц фельдмаршал получил новый удар от тех, кого в беседе со своими иностранными партнерами презрительно называл «уличными отбросами» и «никчемными политиканами». Лояльные Сараджу отряды талантливо изобразили в южных районах Триполи готовность отступить под натиском частей ЛНА. «Великий полководец» повелся на эту незатейливую тактическую хитрость, которая военным всего мира известна еще с тех времен, когда древние ливийцы сражались с войсками египетских фараонов - и начал подтягивать к месту будущего прорыва дополнительные силы. Попутно оголяя другие направления. Когда этих сил скопилось достаточно - небольшая часть отрядов ПНСЛ нанесли по ним мощный удар из всего, что могло стрелять и связали боем. А основная группировка формирований правительственных войск устремилась к стратегически важному для ЛНА Гарьяну. Где их уже ждали готовые к восстанию против гарнизона хафтаровцев жители.

Классическая и изящная операция, негативные последствия которой для Хафтара не исчерпываются только военными аспектами, все гораздо серьезнее и печальнее как для самого фельдмаршала, так и для ЛНА. Премьер Фаиз Сарадж если и не одержал верх во внутриливийской борьбе, то напрочь заблокировал наступательные инициативы Хафтара. Ситуацию можно было бы охарактеризовать как патовую, если бы не одно «но» - время сейчас играет против фельдмаршала. С каждым днем его авторитет среди вчерашних сторонников внутри страны падает, «легенда о великом полководце» разбита вдребезги, а поддержка населения, как показали события в Гарьяне, стремительно падает. Сторонники Хафтара сейчас вспоминают не его вчерашние успехи, а те негативные качества, которые он проявил в период активного участия в гражданской войне - непомерное властолюбие, стремление к единоличной власти, высокомерие и отказ выслушивать любые советы. Иностранные партнеры фельдмаршала из Франции, Эмиратов и Египта всерьез засомневались в том, что Хафтар - именно тот человек, который им нужен. Не говоря уже о том, что такие влиятельные игроки как Италия и Великобритания изначально относились к претенденту на роль главы Ливии весьма враждебно. И совершенно понятно, что не то чтобы о поддержке, даже о внимании со стороны США Хафтару можно благополучно забыть. Как и о тех двух миллионах, которые уже уплачены лоббистам. Для Вашингтона и лично Трампа фельдмаршал - излишне рискованный актив. И работать с ним у американских политиков нет никакого интереса ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективах. И вот не зря говорят, что человек лучше всего раскрывается в критических ситуациях. Поставленный оппонентами и вчерашними союзниками в весьма пикантную позицию Хафтар обвинил во всех своих бедах… Турцию. Которая вместе с Катаром давно и плотно сотрудничает с правительством Фаиза Сараджа, вполне легитимным и признанным ООН.