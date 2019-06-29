Инара Рафикгызы, Ульвия Худиева Фото: Авт. 10:13

Лето в разгаре, и оно на нашей азербайджанской земле дарит такую благодать, как разнообразные, необыкновенно вкусные и очень полезные фрукты и овощи. Нынешний год выдался особенно урожайным на замечательные дары природы – вишню, черешню, груши, дыни, на базаре глаза разбегаются – хочется все купить и все попробовать. Но цены, которые запрашивают торговцы, вынуждают поумерить это желание, делать покупки не в килограммах, а в граммах, а то и вообще проходить мимо прилавков.

Ну как, скажите, средней семье со средним достатком покупать более-менее достаточное количество фруктов-овощей, если цены на них, как засвидетельствовали отправившиеся этим утром на рынок корреспонденты haqqin.az, таковы: абрикосы - 3 маната, черешня – 3-4 маната, тут – 6 манатов, персики – 4 маната, сливы – 3 маната, клубника – 2,5 маната, груши – 2,5-3 маната. И это на считающимся одним из самых дешевых базар на «8-м километре»… Торговцы уже не удивляются и не возмущаются, как в прежние времена, когда их просят взвесить полкило черешни или 300 граммов вишни, а дыни выбирают самые маленькие. Именно попробовать, а не наесться досыта. Только чтобы детей порадовать, о варенье и повидле на зиму даже не помышляя. Не лучше и с овощами: за последнюю неделю шамкирские, казахские и товузские помидоры подорожали на 0,2-0,4 маната и основательно перевалили за манат, а то и два. Даже на такой основополагающий продукт, как картофель, цена поднялась – самый дешевый стоит 80 гяпик. А продавцы предвещают, что еще через неделю абрикосы, черешня, помидоры, огурцы и картофель станут еще дороже.

Торговцы уверяют, что нестабильная погода в апреле-мае, длительные дожди и даже град нанесли значительный урон садам и огородам, буквально ополовинив урожай. Да и из-за особенно активных в этом году разного рода вредителей растения очень пострадали. Но ведь на всех базарах горы плодов и ни одного пустующего места в длинных рыночных рядах? Чему верить – сетованиям продавцов на неудачный год или все же собственным глазам?! Один из добрых молодцев за прилавком на вопрос, почему у него такие дорогие абрикосы, вообще заявил: «А вы еще подождите-подумайте и вообще их не попробуете! Завтра-послезавтра цена на них подскочат». А потом стал клясться, что сам он купил абрикосы у оптовиков по 2,8 маната и теперь продает их по 3,5 – ну, не себе же в ущерб торговать. «В районах абрикосы тоже стоят дорого. Дешевле 2,6 маната за килограмм нет. Град уничтожил весь урожай этого года. Со следующей все будет еще дороже…», - убеждал он покупателей. С абрикосами вообще особый случай. Собственно, так же, как и с черешней, которой недавно наш сайт посвятил целую публикацию. Они нынче, если и не на вес золота, то серебро явно догоняют. Во всяком случае, нахчыванские – за них просят не меньше 7-8 манатов за килограмм.

Цены на черешню колеблются в зависимости от сорта, размера и вкуса. Так, например, белая черешня для варенья стоит 2,5 маната, сорт «бычье сердце» - 5-7 манатов, «романовка» - 6 манатов, «наполеон» - 7 манатов и т.д. Вишня чуть дешевле – можно найти крупную и вкусную вишню за 3 маната. Что касается тута – то хартут (черный) дают за 7 манатов, а белый за 6 манатов. Еще примерно дней за десять до окончания его сезона самый дешевый - мелкий тут подорожал с 1,5 маната до 3 за килограмм. Относительно дешевы, как ни странно, персики – в районе 3 маната, и продавцы полагают, что они еще подешевеют. Торговец по имени Айдын объясняет, что относительно высокие цены на помидоры связаны с тем, что завершился сезон парниковых овощей. Мол, весь урожай в теплицах собран, а грунтовые всегда дороже, вот цены и растут. Однако он же посулил, что дней через 10-15 на рынок привезут хачмазские помидоры, и цена на них стабилизируется. Пока же самым большим спросом на базаре пользуются помидоры из поселка Зыря. Сейчас они стоят 1-1,2 маната. «Помидоры из Шамкира и Газаха дешевле, даже по 0,6 маната помидоры есть», - успокаивает нас Айдын.

Другой торговец рассказывает, что азербайджанские помидоры пользуются большим спросом в России и их массово везут на тамошние рынки. Вот получается, что у нас они чуть не в дефиците, а потому и дороги. И опять приходится не верить собственным глазам, потому как у каждого продавца по ящику, а то и больше минумум пять сортов томатов… По сравнению с помидорами огурцы почти даром - 0,4-0,5 маната за килограмм. Можно даже о соленьях подумать - торговцы обещают, что скоро 3-4 килограмма огурцов можно будет купить всего за манат. Лук на базаре стоит 0,8-0,9 маната. Картофель из Кедабека, Шамкира, Товуза – 1 манат. Чеснок, который в прошлом году продавали за 7-8 манатов, в этом году продают за 1,5-2 маната. Торговцы жалуются, что чеснока нынче много больше, чем картофеля. «Утром смог купить прямо из вагона лишь 5 мешков картофеля, продавали его по 0,68 маната. Сам теперь сбываю по 0,8 маната, чтобы оплатить аренду места на рынке», - объясняет один из них.