В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.

Аэропорт расположен в 46 километрах от центра столицы, а его площадь занимает территорию в один миллион квадратных метров. Он позиционируется как крупнейший международный аэропорт-хаб и «самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире».

Кроме того, «Дасин» стал крупнейшим зданием в мире, построенном без структурных швов. Аэропорт будет введен в эксплуатацию 30 сентября 2019 года. Предполагается, что к 2025-му его пропускная способность составит 72 миллиона человек в год.

По форме здание напоминает феникса — архитекторы хотят связать здания нового аэровокзала с уже существующим аэропортом Шоуду, форма которого напоминает о другом мифическом животном, китайском драконе.