Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что приглашает северокорейского главу с визитом в Соединенные Штаты. Об этом сообщил CNN.

"Я приглашу его в Белый дом прямо сейчас", — заявил Трамп.

В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что узнал о желании Трампа провести встречу в приграничном пункте Пханмунджом из сообщения в Twitter.

"Я был очень удивлен, услышав о вашем предложении в Twitter, и только поздно вечером я смог подтвердить ваше приглашение", — сказал он.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые ступил ногой на территорию КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, до этого Трамп посетил демилитаризованную зону (ДМЗ) и с высоты понаблюдал за КНДР.

Ранее сообщалось, что Трамп прилетел в демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.