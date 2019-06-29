Как уже сообщал haqqin.az , президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на "Саммите двадцатки" в японской Осаке. С этой встречей в Москве не связывали никаких ожиданий. Был важен сам факт разговора, поскольку общения между двумя лидерами не было почти год: на прошлом саммите G20 в Буэнос-Айресе Трамп отказался встречаться с Путиным из-за инцидента с задержанием Россией украинских моряков в Керченском проливе.

Когда в мае Трамп впервые заявил о желании встретиться с Путиным, кремлевские чиновники лишь пожимали плечами. Им было совершенно неизвестно, о чем будут говорить два лидера. Вроде бы все подготовились к тому, что это будет символическая "встреча на ногах", при которой оба лидера пожмут друг другу руки и разойдутся. И когда за неделю до начала саммита пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спрашивали, состоится ли встреча вообще, он отвечал крайне уклончиво: "Давайте дождемся начала саммита".

В Кремле понимают, что приоритетом для Трампа сейчас являются отношения с Китаем, а не с Россией. Кто-то из российских обозревателей решил, что после того, как закончилось расследование возможных связей Трампа с русскими, которое вел независимый прокурор Роберт Мюллер (как известно, никаких следов заговора тот не нашел) Россия вообще перестала быть интересной для Трампа. Но и для России улучшение отношений с США при всей их важности - не вопрос жизни и смерти.

Есть соседняя Украина с новым президентом Зеленским. Есть проблемы с прокладкой газопровода "Северный поток -2". Есть - это уже относится к позитиву - возвращение России в Парламентскую ассамблею Европы (ПАСЕ). А потепление с Америкой может и подождать. На своей "Прямой линии" в июне Путин сказал, что "Россия готова к диалогу США, но американцы должны сами решить, нужно им развивать отношения с Москвой или нет". "Поэтому нужен диалог - пожалуйста, мы готовы, добавил к этому российский лидер в эфире НТВ. - Не нужен, мы подождем, пока они созреют".

Трампу часа мало

Трамп вдруг созрел буквально накануне саммита в Осаке. И попросил на полчаса больше времени, чем предложила российская сторона - полтора часа вместо часа. В результате переговоры готовились уже в пожарном порядке. Но что в конце-концов решили на этой встрече оба лидера никому особенно не понятно. Ни по Сирии, ни по Афганистану, ни по Ирану, ни по Венесуэле - странам, которые должны были стоять в центре переговоров. Даже маститые прокремлевские пропагандисты на ток-шоу морщат лбы, но ничего придумать не могут.

В отсутствие внятных результатов СМИ обращают внимание на "антураж" - например, как Путин пришел на обед для гостей саммита со своим термосом: Песков объяснил, что его босс постоянно пьет чай из этого термоса. Особый интерес вызвала "шутка" Трампа при общении с Путиным. Журналисты спрашивали у американского президента, будет ли он требовать на встрече, чтобы Россия не вмешивалась в американские выборы в 2020 году. И в начале переговоров Трамп погрозил Путину пальчиком со словами: «Не вмешивайся в выборы». Острейшая проблема в отношениях между России и США стала объектом троллинга. Ну что ж, если таков настрой американского лидера, то ветер ему в паруса.

Российские СМИ подхватили этот шуточный настрой. В социальных сетях заливистый смех вызвало «Cообщение ТАСС», переданное вполне серьезно. Звучит оно так: "Осака (Япония) 28 июня. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Петров на встрече в Осаке подтвердили достигнутые ранее договоренности и желание обсуждать широкий спектр вопросов".

"Наконец российский агент вычислен", - язвительно прокомментировал это один из моих друзей по Фейсбуку. "Явка провалена", - добавляет другой. Но если говорить серьезно, то слова о желании обсуждать достигнутые договоренности (какие договоренности, США и России почти ни о чем не смогли договориться в последнее время?) и намерение обсуждать широкий спектр вопросов не говорит о серьезности намерений.

Трамп как обычно больше настроен на достижение пиар-эффекта, чем конкретных договоренностей, ведь у него следующий год выборный. А что получает Путин? Возможно, главным результатом переговоров был положительный ответ Трампа на приглашение посетить Москву в мае будущего года по случаю 75-ой годовщины победы над фашизмом. Но тогда до выборов в США останется всего полгода и Трампа могут вновь обвинить в том, что он "прогибается под русскими". А в остальном все было пустовато.

Дружеский троллинг Дональда Трампа в адрес Владимира Путина и заявление премьера Великобритании Терезы Мэй о невозможности примирения с Москвой, вот и все, чем может запомниться G20 в Осаке. Не густо на фоне замедления глобальной экономики и других проблем, которые призваны решать на саммите лидеры ведущих стран".

Кокаин в президентском лайнере

И все же главное, как показывает опыт международных отношений - позитивный настрой. Российские СМИ напоминают, что в Финляндии Трамп и Путин вышли к журналистам хмурые, там американский президент после очередного жесткого вопроса из зала фактически прервал пресс-конференцию, сказал «всем спасибо» и, не оглядываясь, покинул зал.

А еще был саммит в Брисбене (Австралия), где Путина посадили за стол, где сидела лишь тогдашний президент Бразилии Дилма Руссеф. Изоляция российского лидера была там очевидной, и он крайне рассерженный покинул саммит до его окончания.

В Осаке все было иначе, гости с удовольствием говорят о "приподнятой атмосфере встречи". Свидетели отмечают, что даже постоянно кашлявшая канцлер Германии Ангела Меркель вела себя чрезвычайно активно, наверное, и на нее подействовал океанский бриз и поданная гостям саммита рыба «морской черт» с говядиной на бамбуковых углях.