Путин для Трампа – само чудо итоги с haqqin.az
Как уже сообщал haqqin.az, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на "Саммите двадцатки" в японской Осаке. С этой встречей в Москве не связывали никаких ожиданий. Был важен сам факт разговора, поскольку общения между двумя лидерами не было почти год: на прошлом саммите G20 в Буэнос-Айресе Трамп отказался встречаться с Путиным из-за инцидента с задержанием Россией украинских моряков в Керченском проливе.
Потепление может и подождать?
Когда в мае Трамп впервые заявил о желании встретиться с Путиным, кремлевские чиновники лишь пожимали плечами. Им было совершенно неизвестно, о чем будут говорить два лидера. Вроде бы все подготовились к тому, что это будет символическая "встреча на ногах", при которой оба лидера пожмут друг другу руки и разойдутся. И когда за неделю до начала саммита пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова спрашивали, состоится ли встреча вообще, он отвечал крайне уклончиво: "Давайте дождемся начала саммита".
В Кремле понимают, что приоритетом для Трампа сейчас являются отношения с Китаем, а не с Россией. Кто-то из российских обозревателей решил, что после того, как закончилось расследование возможных связей Трампа с русскими, которое вел независимый прокурор Роберт Мюллер (как известно, никаких следов заговора тот не нашел) Россия вообще перестала быть интересной для Трампа. Но и для России улучшение отношений с США при всей их важности - не вопрос жизни и смерти.
Есть соседняя Украина с новым президентом Зеленским. Есть проблемы с прокладкой газопровода "Северный поток -2". Есть - это уже относится к позитиву - возвращение России в Парламентскую ассамблею Европы (ПАСЕ). А потепление с Америкой может и подождать. На своей "Прямой линии" в июне Путин сказал, что "Россия готова к диалогу США, но американцы должны сами решить, нужно им развивать отношения с Москвой или нет". "Поэтому нужен диалог - пожалуйста, мы готовы, добавил к этому российский лидер в эфире НТВ. - Не нужен, мы подождем, пока они созреют".
Трампу часа мало
Трамп вдруг созрел буквально накануне саммита в Осаке. И попросил на полчаса больше времени, чем предложила российская сторона - полтора часа вместо часа. В результате переговоры готовились уже в пожарном порядке. Но что в конце-концов решили на этой встрече оба лидера никому особенно не понятно. Ни по Сирии, ни по Афганистану, ни по Ирану, ни по Венесуэле - странам, которые должны были стоять в центре переговоров. Даже маститые прокремлевские пропагандисты на ток-шоу морщат лбы, но ничего придумать не могут.
В отсутствие внятных результатов СМИ обращают внимание на "антураж" - например, как Путин пришел на обед для гостей саммита со своим термосом: Песков объяснил, что его босс постоянно пьет чай из этого термоса. Особый интерес вызвала "шутка" Трампа при общении с Путиным. Журналисты спрашивали у американского президента, будет ли он требовать на встрече, чтобы Россия не вмешивалась в американские выборы в 2020 году. И в начале переговоров Трамп погрозил Путину пальчиком со словами: «Не вмешивайся в выборы». Острейшая проблема в отношениях между России и США стала объектом троллинга. Ну что ж, если таков настрой американского лидера, то ветер ему в паруса.
Российские СМИ подхватили этот шуточный настрой. В социальных сетях заливистый смех вызвало «Cообщение ТАСС», переданное вполне серьезно. Звучит оно так: "Осака (Япония) 28 июня. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Петров на встрече в Осаке подтвердили достигнутые ранее договоренности и желание обсуждать широкий спектр вопросов".
"Наконец российский агент вычислен", - язвительно прокомментировал это один из моих друзей по Фейсбуку. "Явка провалена", - добавляет другой. Но если говорить серьезно, то слова о желании обсуждать достигнутые договоренности (какие договоренности, США и России почти ни о чем не смогли договориться в последнее время?) и намерение обсуждать широкий спектр вопросов не говорит о серьезности намерений.
Трамп как обычно больше настроен на достижение пиар-эффекта, чем конкретных договоренностей, ведь у него следующий год выборный. А что получает Путин? Возможно, главным результатом переговоров был положительный ответ Трампа на приглашение посетить Москву в мае будущего года по случаю 75-ой годовщины победы над фашизмом. Но тогда до выборов в США останется всего полгода и Трампа могут вновь обвинить в том, что он "прогибается под русскими". А в остальном все было пустовато.
Дружеский троллинг Дональда Трампа в адрес Владимира Путина и заявление премьера Великобритании Терезы Мэй о невозможности примирения с Москвой, вот и все, чем может запомниться G20 в Осаке. Не густо на фоне замедления глобальной экономики и других проблем, которые призваны решать на саммите лидеры ведущих стран".
Кокаин в президентском лайнере
И все же главное, как показывает опыт международных отношений - позитивный настрой. Российские СМИ напоминают, что в Финляндии Трамп и Путин вышли к журналистам хмурые, там американский президент после очередного жесткого вопроса из зала фактически прервал пресс-конференцию, сказал «всем спасибо» и, не оглядываясь, покинул зал.
А еще был саммит в Брисбене (Австралия), где Путина посадили за стол, где сидела лишь тогдашний президент Бразилии Дилма Руссеф. Изоляция российского лидера была там очевидной, и он крайне рассерженный покинул саммит до его окончания.
В Осаке все было иначе, гости с удовольствием говорят о "приподнятой атмосфере встречи". Свидетели отмечают, что даже постоянно кашлявшая канцлер Германии Ангела Меркель вела себя чрезвычайно активно, наверное, и на нее подействовал океанский бриз и поданная гостям саммита рыба «морской черт» с говядиной на бамбуковых углях.
Но круче всех оказался президент Бразилии Жаир Болсонару. В его самолете, приземлившемся по дороге на саммит в Испании, пограничники во время проверки багажа в аэропорту Севильи нашли 39 кг кокаина.
Как говорил накануне саммита академик Алексей Арбатов, он бы хотел от такой встречи, чтобы президенты совместно обсудили и решили не выходить из Договора о ракетах средней и малой дальности (хотя обе стороны уже приступили к расторжению ДРСМД). Это сейчас главный вопрос, который надо было бы поднять. Но насколько известно ни та, ни другая сторона такого соглашения не готовит. По словам Арбатова, Трамп рассчитывает на то же самое, что и при встречах с Ким Чен Ыном или Си Цзиньпином. Он думает, что дипломатия — это встречи и разговоры. А потом будет говорить в СМИ, что «произошла чудесная встреча", что "мы замечательно поговорили».
Ему кажется, что в этом и состоит внешняя политика, он не понимает, что внешняя политика - это прежде всего соглашения и договоры. Он этого просто не знает, ему никто не объяснял. И не объяснит. Даже если в ноябре будущего года мистер Трамп сохранит за собой место в Белом доме. Так что, как сейчас принято говорить в России, запасемся попкорном. Впереди будет еще много реприз.