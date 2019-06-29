Департамент торговли и услуг Исполнительной власти города Баку продолжает мониторинг пляжей столицы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе исполнительной власти.

В ходе очередной проверки сотрудники департамента побывали на пляжах Новханы, Фатмаи и Пиршаги, сообщили в ИВ Баку.

Во время рейда на нескольких пляжах были демонтированы все двери и шлагбаумы, а также таблички с ценами. В то же время предпринимателей предупредили, чтобы доступ к пляжным зонам был свободным, плату с посетителей разрешено брать только за предоставляемые услуги.

Напомним, что 25 июня haqqin.az в статье «Только в Азербайджане: «Окунуться в Каспий стоит 5 манатов» поднял проблему незаконных поборов на бакинских пляжах.