Сегодня последний день Европейских игр в Минске. В соревнованиях по каратэ уже выступила азербайджанская каратистка Нурана Алиева (50 кг). Проиграв все три поединка на групповой стадии, она выбыла из борьбы.

В весовой категории до 60 кг Фирдовси Фарзалиев в стартовом поединке сразился с Ильей Булатовым из Беларуси и уверенно победил – 8:0. Также он встретится на групповой стадии с соперниками из Северной Македонии и Италии.

В весе до 67 кг Рафиз Гасанов поборется за две путевки в полуфинал с соперниками из Венгрии, Беларуси и Австрии.

Позже всех на бои группового этапа выйдет знаменитый Рафаэль Агаев (75 кг). Его соперниками на предварительном этапе будут британец, турок и венгр.