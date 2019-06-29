28 июня в Boulevard Hotel состоялось грандиозное открытие свадебной выставки! VIP-гости, журналисты получили настоящее удовольствие от устроенного в честь выставки концерта - танцевальных номеров, выступления певицы Диляры Кязимовой и праздничной атмосферы церемонии открытия. Первых посетителей пригласили и на изысканный фуршет.

Дизайнер Сабина Зулалова представила на выставке изготовленные для свадебных церемоний наряды и аксессуары двух своих компаний. Одна из них -- Non-Stop creative agency является одним из партнеров и, помимо праздничной и вечерней одежды, предлагает молодоженам и их родственникам церемониальные услуги.

А новая и еще очень молодая компания YAR представила сувениры ручной работы и линию маек-футболок с принтами, над которыми работал профессиональный художник-иллюстратор. Его принты возрождают персонажей азербайджанских сказок и мультфильмов.

В ближайшие дни выставку могут посетить все желающие.