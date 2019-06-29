Правительство и оппозиция Венесуэлы возобновят переговоры

Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционный лидер Хуан Гуайдо возобновят переговоры, чтобы попытаться разрешить кризис в стране, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Место проведения переговоров еще не определено, наиболее вероятно, что это будет остров Барбадос. По некоторым данным, встреча может состояться на следующей неделе.

По данным источников агентства Associated Press, Хуан Гуайдо не высоко оценивает вероятность прорыва на переговорах, настаивая на том, что главным условием являются досрочные президентские выборы.

Отмечается, что накануне власти Венесуэлы освободили 59 политических заключенных, которые содержались в тюрьме с 2016 года. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека поприветствовало это решение и призвало в ближайшее время освободить других политических заключенных.

Напомним, представители президента Мадуро и оппозиции уже дважды проводили переговоры в Норвегии. Деталей состоявших встреч стороны не раскрывали. Сам господин Мадуро назвал их позитивными.