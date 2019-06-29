Трупы китов нашли у берегов Канады

Тела шести северных гладких китов нашли у берегов Канады, в заливе Святого Лаврентия. Об этом сообщает AFP.

Уточняется, что тела обнаружили с помощью спутника. После вскрытия было установлено, что некоторые них погибли в результате столкновения с судном.

По данным СМИ, власти Канады ограничили скорость передвижения судов в заливе до 10 узлов и закрыли 16 000 квадратных километров для коммерческого рыболовства.

Северные гладкие киты живут у побережья Канады и США. Этот вид находится на грани вымирания.