Илон Маск потерял три спутника

Три из 60 спутников компании SpaceX, которые были запущены в космос в мае с целью обеспечения жителей Земли широкополосным доступом в интернет, были потеряны. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление SpaceX.

Спутники потеряли связь с Землей и перестали функционировать. Причины произошедшего компания не раскрывает. Спутники будут пассивно сходить с орбиты в течение ближайшего года.

Остальные 57 спутников остаются исправными, однако на свою окончательную орбиту вышли только 45 из них. Еще два спутника будут намерено спущены обратно на Землю с целью протестировать процесс их утилизации по окончании срока службы.