Натик Гусейнзаде, отдел спорта 13:49

Международная федерация футбола (ФИФА) направила главе Федерации футбола Исламской Республики Иран (ФФИ) Мехди Таджу письмо, в котором выразила требование в определенный срок отменить запрет на посещение женщинами футбольных матчей.

Как передает haqqin.az со ссылкой на payvand.com, в послании за подписью президента ФИФА Джанни Инфантино указано, что не позднее, чем до 15 июля 2019 года федерация ожидает конкретных шагов, которые предпримут ФИФА и иранские государственные органы для обеспечения свободного доступа женщин на все игры чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году, матчи которого начнутся уже нынешним годом. Отмечается, что ФИФА c пониманием относится к национальным и религиозным традициям, но между тем существует и Устав ФИФА, которому должны следовать все участники футбольных соревнований. Инфантино, однако, не уточнил, что произойдет, если Иран не откроет стадионы для женщин к сентябрю этого года. Рayvand.com отмечает, что Иран - единственная страна в мире, которая запрещает женщинам посещать стадионы и другие спортивные сооружения. Подобная неофициальная политика поддерживается религиозными консерваторами и их политическими сторонниками с 1980 года.

Запрет, который, правда, иногда на время отменялся, является нарушением правил ФИФА для команд, участвующих в международных футбольных турнирах. Статья 4 Устава ФИФА дает четкое определение форм дискриминации в сфере футбола по расовому, половому и другим признакам. Несмотря на это уже более 15 лет женщины-правозащитники в самом Иране и за его пределами страны ведут борьбу за ликвидацию дискриминационного запрета. Тем не менее в июне 2019 года огромному числу женщин-болельщиц не позволили посетить матчи на стадионе «Азади» в Тегеране. Более того, те, кто пытался преодолеть запрет, подверглись физическому насилию со стороны сил безопасности. В марте 2018 года глава ФИФА Инфантино даже лично обратился к президенту ИРИ Хасану Роухани по поводу ареста 35 женщин у стадиона «Азади».

В ноябре 2018 года Консультативный совет ФИФА по правам человека опубликовал отчет, в котором рекомендовалось, чтобы ФИФА указала конкретные сроки, в которые Иран обеспечит соответствие требованиям ФИФА в области прав человека, и представила перечень санкций, которые могут быть применены, если Тегеран этого не сделает. Тем временем футболисты национальной сборной Ирана начали в Twitter кампанию поддержки призывов ФИФА и своих болельщиц женского пола под названием «Впустите женщин». Еще одна развернутая в Иране кампания - «Открытые стадионы», позиционирующая себя как «движение иранских женщин, стремящихся положить конец дискриминации и позволить женщинам входить на стадионы», приветствовала рекомендации Консультативного совета ФИФА по Ирану как «большое достижение для иранских поклонниц футбола, которые настаивают на своем праве посещать стадионы во время футбольных матчей». Как сообщили haqqin.az в фан-клубе тебризской футбольной команды «Трактор Азербайджан» (бывшая «Трактор сази»), в Тебризе наблюдается одно из самых массовых движений против запрета на посещении стадиона женщинами. Именно фанатки этой команды в 2016 году придумали протестное ноу-хау: переодевшись в мужские костюмы и пририсовав себе усы и бороды, они проникали на матчи любимой команды, которые проходили на стадионе «Йадигяр Имам». Тебризский «Трактор Азербайджан» - единственная в Иране футбольная команда, у которого есть женский фан-клуб.