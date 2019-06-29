Джимми Картер: "Трамп не победил бы без России"

Бывший президент США Джимми Картер заявил, что нынешний американский лидер Дональд Трамп не одержал бы победу на президентских выборах 2016 года без вмешательства России, сообщает издание The Hill.

"Нет никаких сомнений в том, что Россия вмешалась в выборы. Думаю, в случае проведения полного расследования окажется, что без вмешательства, хотя еще не определен его масштаб, Трамп фактически не выиграл бы выборы в 2016 году", - сказал Картер, выступая в Лисбурге.

"Он проиграл выборы, но занял этот пост, потому что русские вмешались", - подчеркнул он.