Ислам Аббасов (87 кг) уступил в финале украинцу Жану Беленюку (1:3) и стал серебряным призером Евроигр.

Это 25-я медаль Азербайджана в Минске. У нас 5 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых.

* * * 14:41

Азербайджанский борец Сабах Шариати (130 кг) в утешительной схватке на Евроиграх в Минске победил литовца Ромаса Фридрикаса (3:1) и поборется за бронзу с норвежцем с Оскаром Марвиком.

Напомним, что Ислам Аббасов (87 кг) вышел в финал, где встретится с украинцем Жаном Беленюком.