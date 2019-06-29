Ким показал: лучший путь - игнорировать угрозы США оперативный комментарий
В воскресенье, 30 июня в 3:50 пополудни по местному времени произошло историческое событие: Дональд Трамп первым из президентов США ступил на северокорейскую землю. Зашел он, правда, буквально на полминуты, сделав десяток шагов туда-обратно в сопровождении лидера КНДР Ким Чен Ына и вернувшись в Южную Корею. До него американские президенты лишь разглядывали северокорейскую территорию в бинокль.
Еще одним уникальным моментом было то, что все мероприятие было организовано в рекордные сроки по минутной прихоти Дональда Трампа. Поздно в пятницу он написал твит, в котором пригласил Ким Чен Ына встретиться в ДМЗ – демилитаризованной зоне, полосе в четыре километра шириной, которая делит Корейский полуостров на северную и южную части. После корейской войны в 1953 году в деревушке Пханмунджом было достигнуто соглашение о таком разграничении, из этого же селения и отправился Трамп в Северную Корею, сюда же и вернулся с Ким Чен Ыном, чтобы провести с ним короткие, пятидесятиминутные переговоры.
Лидеры остались встречей довольны, пригласив друг друга, соответственно, в Вашингтон и в Пхеньян. Не очень довольны журналисты, с которыми весьма жестко обошлась охрана северокорейского лидера, не привыкшая к вольнице западных СМИ. Пишут, что и пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заработала синяки, когда охранники не пускали прессу в помещение, где должна была пройти беседа глав государств.
Зачем нужен был этот скоропалительный визит, американский президент ответил во время брифинга: «Чтобы просто быстро пожать друг другу руки и сказать «привет!».
Безусловно, такие взаимоотношения лучше, чем обмен оскорблениями и угрозами, которыми Трамп и Ким щедро делились в 2016 году. Между тем наблюдатели отмечают, что это уже третья встреча лидеров, но вопрос о ядерном разоружении КНДР, из-за которого и произошло резкое обострение отношений в первый год президентства Трампа, не продвинулся ни на шаг. В июне 2018 года в Сингапуре тоже произошло историческое событие: лидеры Северной Кореи и Североамериканских Штатов встретились впервые лицом к лицу, дав надежду на прорыв в отношениях. Личные отношения Кима и Трампа действительно заметно улучшились, глава Белого дома этим очень гордится, главный же вопрос остается нерешенным. В феврале этого года главы США и КНДР вели переговоры во Вьетнаме, в Ханое, но они были прерваны досрочно, безо всяких договоренностей. Вообще-то, дипломаты такие вещи называют провалом.
Больше того, вопреки соответствующей резолюции ООН Северная Корея провела в мае испытания баллистических ракет малого радиуса дальности. Ким Чен Ын явно не намерен отступать от ракетно-ядерной программы, не получив предварительных заметных уступок от США. В другом случае реакция Дональда Трампа была бы очень резкой. Однако он не готов расстаться с иллюзией, которую активно распространяет, будто «новые отношения» с КНДР – это его огромный дипломатический прорыв, на который его предшественники были неспособны.
Критики указывают, что открытое заигрывание со страной, вопреки всем международным запретам сделавшей ставку на ядерное вооружение, лишь поощряет других потенциальных нарушителей. Если такая политика сделала Ким Чен Ына уважаемым другом Трампа, то, вероятно, и отношение к иранскому режиму в Вашингтоне резко поменяется после того, как Тегеран войдет в клуб ядерных держав? Сейчас американский президент говорит, что никогда этого не допустит, однако Ким показал, что лучший путь – игнорировать угрозы США. Бывают случаи, когда показная горячая дружба опасней предельно холодного мира.
Пока ничто не свидетельствует о том, что за блиц-саммитом последует большая встреча, на которой будут достигнуты какие-то важные договоренности. Пока сторонам нечего предложить друг другу. Кажется, максимум, на что можно рассчитывать – возобновление переговоров на уровне экспертных групп. Но это не президентский уровень, такое Трампу скучно: избирателям дипломатическую рутину не продать.