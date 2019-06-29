Леонид Швец, автор haqqin.az 15:18

В воскресенье, 30 июня в 3:50 пополудни по местному времени произошло историческое событие: Дональд Трамп первым из президентов США ступил на северокорейскую землю. Зашел он, правда, буквально на полминуты, сделав десяток шагов туда-обратно в сопровождении лидера КНДР Ким Чен Ына и вернувшись в Южную Корею. До него американские президенты лишь разглядывали северокорейскую территорию в бинокль.

Еще одним уникальным моментом было то, что все мероприятие было организовано в рекордные сроки по минутной прихоти Дональда Трампа. Поздно в пятницу он написал твит, в котором пригласил Ким Чен Ына встретиться в ДМЗ – демилитаризованной зоне, полосе в четыре километра шириной, которая делит Корейский полуостров на северную и южную части. После корейской войны в 1953 году в деревушке Пханмунджом было достигнуто соглашение о таком разграничении, из этого же селения и отправился Трамп в Северную Корею, сюда же и вернулся с Ким Чен Ыном, чтобы провести с ним короткие, пятидесятиминутные переговоры. Лидеры остались встречей довольны, пригласив друг друга, соответственно, в Вашингтон и в Пхеньян. Не очень довольны журналисты, с которыми весьма жестко обошлась охрана северокорейского лидера, не привыкшая к вольнице западных СМИ. Пишут, что и пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заработала синяки, когда охранники не пускали прессу в помещение, где должна была пройти беседа глав государств. Зачем нужен был этот скоропалительный визит, американский президент ответил во время брифинга: «Чтобы просто быстро пожать друг другу руки и сказать «привет!».

Безусловно, такие взаимоотношения лучше, чем обмен оскорблениями и угрозами, которыми Трамп и Ким щедро делились в 2016 году. Между тем наблюдатели отмечают, что это уже третья встреча лидеров, но вопрос о ядерном разоружении КНДР, из-за которого и произошло резкое обострение отношений в первый год президентства Трампа, не продвинулся ни на шаг. В июне 2018 года в Сингапуре тоже произошло историческое событие: лидеры Северной Кореи и Североамериканских Штатов встретились впервые лицом к лицу, дав надежду на прорыв в отношениях. Личные отношения Кима и Трампа действительно заметно улучшились, глава Белого дома этим очень гордится, главный же вопрос остается нерешенным. В феврале этого года главы США и КНДР вели переговоры во Вьетнаме, в Ханое, но они были прерваны досрочно, безо всяких договоренностей. Вообще-то, дипломаты такие вещи называют провалом. Больше того, вопреки соответствующей резолюции ООН Северная Корея провела в мае испытания баллистических ракет малого радиуса дальности. Ким Чен Ын явно не намерен отступать от ракетно-ядерной программы, не получив предварительных заметных уступок от США. В другом случае реакция Дональда Трампа была бы очень резкой. Однако он не готов расстаться с иллюзией, которую активно распространяет, будто «новые отношения» с КНДР – это его огромный дипломатический прорыв, на который его предшественники были неспособны.