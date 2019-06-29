От гриппа в Австралии погибли более 200 человек

С начала текущего года вирусом гриппа в Австралии заразились более ста тысяч человек, из которых 228 скончались.

По данным агентства «Синьхуа», случаи летальных исходов были зафиксированы в шести штатах страны.

При этом в медицинской ассоциации страны указывают, что страна находится в преддверии пика заболеваемости, который придется на июль—сентябрь.

Отмечается, что этот год является одним из худших по уровню заболеваемости. За весь прошлый год было зафиксировано около 59 тыс. случаев гриппа.